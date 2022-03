KZAZ nr 4 ishte qendra e pare ku perfundoi procesi I numerimit te votave per zgjedhjet vendore te pjesshme te zhvilluara ne Shkoder.Numerimi filloi qe ne oren 12:30 pas mesnates dhe zgjati deri ne oren 8:30 te se henes.Ne kete KZAZ jane numeruar 46 qendra votimi qe I perkasin kryesisht zones verilindore te qytetit si lagjja Rus, Skenderbeg etj.

Gjate gjithe procesit te numerimit nuk ka pasur asnje incident, I vetmi shqetesim ishte shkeputja e energjise elektrike per disa minuta ne kete KZAZ, por gjithcka me pas vijoi normalisht.Vullneti I votuesve ne kete KZAZ shprehej ne favor te kandidatit te Shtepise se Lirise Bardh Spahia.Gjate transmetimit maratone qe Star Plus kishte gjate gjithe ketij procesi, kjo KZAZ eshte mbuluar me raportime live gjate gjithe kohes nga gazetari Syrjan Rahova me operator Luigj Ujka.