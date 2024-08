Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten pritet një fillim jave premtues. Nuk mungojnë mundësitë, shfrytëzojini plotësisht ato, falë një tabloje tërheqëse astrale. Në dashuri, nëse keni pasur diskutime me ata që ju rrethojnë, mund të shfrytëzoni rastin për t’u sqaruar. Nuk ka kuptim të mbash gjithçka brenda.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten dita është vërtet e ndrydhur. Problemet dhe keqkuptimet e ditëve të fundit ju kanë mërzitur shumë. Ruani qetësinë, gjërat do të përmirësohen këtë javë. Në punë realizoni projektet tuaja me entuziazëm, por mos e lini pas dore pushimin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten, ju jeni veçanërisht kritikë ndaj njerëzve përreth jush, të cilët ju duken veçanërisht nervozë dhe të padurueshëm. Kjo ju bën veçanërisht të ndjeshëm, duke iu përgjigjur keq atyre që ju rrethojnë. Mundohuni të numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten lajme të mira në dashuri për shenjën tuaj. Për ata që janë në një lidhje të rëndësishme për një kohë të gjatë, mund të jetë një mundësi për të bërë një hap serioz përpara. Kushdo që ka nisur së fundmi një lidhje mund ta kuptojë nëse ia vlen vërtet. Mos udhëtoni shumë me mendjen tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten do të jetë një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj. Ju keni yjet në anën tuaj, përfitoni nga kjo. Nëse bëni gabime, dini si t’i pranoni gabimet tuaja, në vend që të fajësoni të tjerët. Nga ana tjetër, nuk ju pëlqen shumë të dëgjoni këshillat e njerëzve të tjerë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten një ditë për t’u kujtuar nga pikëpamja sentimentale. Mësoni ta lini veten të shkojë më shumë, pa frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Nga ana tjetër, yjet po ju ndihmojnë, ndaj jini të sigurt. Kjo vlen edhe për punën, ju mund të merrni një kënaqësi të madhe prej saj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten ditë neutrale, pa ulje as ulje për shenjën tuaj. Keni përballur një periudhë të vështirë në punë, me shumë tensione, por tani më në fund po ngrini kokën lart. Gjërat do të përmirësohen më tej në muajt në vijim. Vetëm kini pak më shumë durim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten një ditë plot nervozizëm për shenjën tuaj. Fundjava po vjen, këshilla është të përfitoni nga ajo për t’u çlodhur pak, duke u shkëputur nga detyrat e përditshme. Në përgjithësi, shmangni diskutimet e panevojshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj. Keni shumë stimuj dhe gjëra për të bërë, por bëni kujdes që të mos lodheni shumë. Në fakt, shumë angazhime ju stresojnë megjithatë, ju dini si ta trajtoni çdo problem në mënyrën më të mirë të mundshme, duke i dhënë vetes prioritetet e duhura.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten pas pak tensioni ditët e fundit, ju pret një javë e bukur, në të cilën mund ta shfrytëzoni për t’u çlodhur dhe për të qenë me njerëzit që doni më shumë. Në përgjithësi janë edhe ditë të shkëlqyera për rikuperim në dashuri nëse ka pasur tensione.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten do jeni ende veçanërisht nervoz dhe kjo ju bën vërtet të pazgjidhshëm në marrëdhëniet me të tjerët. Kini kujdes të mos e teproni, sepse mund të prishni marrëdhëniet me njerëz të dashur për ju. Ju dëshironi të ndryshoni disa gjëra në jetën tuaj, por nuk mundeni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten në marrëdhëniet me partnerin sipas horoskopit shmangni diskutimet e panevojshme që mund të helmojnë klimën brenda çiftit. Mësoni t’i lini gjërat të rrëshqasin pak, pa qenë tepër nënçmues.