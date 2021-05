Agron Hasanaj nuk do jete me drejtor rajonal i tatimeve ne Shkoder. Hasanaj mesohet se ka dhene doreheqjen duke u larguar nga ky post vetem pas 3 muajsh. Agron Hasanaj u emerua drejtor rajonal i tatimeve pak para fushates elektorale ndersa ishte kandidat i platformes “Deputeti qe duam” por nuk arriti te jete ne listat e kandidateve per deputet te PS per qarkun Shkoder.

Agron Hasanaj do vijoje te jete drejtor i Drejtorise se Kontrollit ne Drejtorine Rajonale te Tatimeve.

Ne vend te tij do te jete Sidrit Istrefi i cili prej 9 vitesh ka qene inspektor ne drejtorine rajonale te tatimeve ne Shkoder. Pak me pare doreheqjen e dha edhe drejtori i Agjencise se Kadastres ne Shkoder Genc Berhani duke u zevendesuar nga drejtori i komanduar Slladi Dani nga Fieri.

Ne vazhdimesi priten edhe levizje te tjera ne drejtorite rajonale te PS Shkoder.