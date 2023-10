Në studion e Star Sport Senad Lekaj futbollist I Murlanit u shpreh se tek rezultati I ndeshjes ndaj Tiranës ka ndikuar arbitri. Lekaj tha se opinion shkodranë ështe shumë I fryrë me Vllazninë por duhet ta duajmë si në të mirë ashtu edhe në të keq. “E shoh Vllazninë kampione brenda 2 ose 3 vitesh pasi është në atë rrugë dhe kjo me krijimin e boshtit me lojtarë shkodranë” u shpreh Lekaj në studion e Star Sport.