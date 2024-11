Rusia është e hapur për të dëgjuar propozimet e presidentit të sapozgjedhur Donald Trump për përfundimin e luftës, tha një zyrtar. Komentet erdhën pasi një dron rus vrau një person dhe plagosi 13 të tjerë në qytetin port ukrainas të Odesas dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian zhvilloi bisedime në Kiev, pas ndryshimit në udhëheqjen e SHBA. Zëvendësministri i Jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se Moska dhe Uashingtoni po “këmbejnë sinjale” për Ukrainën nëpërmjet “kanaleve të mbyllura”. Ai nuk specifikoi nëse komunikimi ishte me administratën aktuale apo me Trump dhe anëtarët e administratës së tij të ardhshme. Rusia është e gatshme të dëgjojë propozimet e Trump për Ukrainën, me kusht që këto të jenë “ide se si të ecim përpara në fushën e një zgjidhjeje, dhe jo në fushën e pompimit të mëtejshëm të regjimit të Kievit me të gjitha llojet e ndihmave”, tha Ryabkov të shtunën në një intervistë me agjencinë shtetërore ruse të lajmeve Interfax. Në Kiev, Ministri i Jashtëm Andrii Sybiha u tha gazetarëve se Ukraina është e gatshme të punojë me administratën Trump.

“Mos harroni se Presidenti Zelenskyy ishte një nga liderët e parë botërorë që përshëndeti Presidentin Trump”, tha ai. “Ishte një bisedë e sinqertë (dhe) një shkëmbim mendimesh në lidhje me bashkëpunimin e mëtejshëm.”

“Gjithashtu gjatë bisedës telefonike u diskutuan hapat e mëtejshëm për vendosjen e komunikimit ndërmjet ekipeve dhe kjo punë gjithashtu ka filluar. Prandaj, ne jemi të hapur për bashkëpunim të mëtejshëm dhe jam i sigurt se një synim i unifikuar për arritjen e paqes së drejtë na bashkon të gjithëve”, tha Sybiha.

Sybiha u shfaq së bashku me shefin e politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, i cili tha se vizita e tij ka për qëllim të theksojë mbështetjen e Bashkimit Evropian për Ukrainën. “Kjo mbështetje mbetet e palëkundur. Kjo mbështetje është absolutisht e nevojshme, që ju të vazhdoni të mbroni veten kundër agresionit rus”, tha ai.

Borrell kërkoi “dërgesa më të shpejta dhe më pak vija të kuqe të vetë-imponuara” në dërgimin e armëve perëndimore në Ukrainë. Ai u kishte bërë thirrje aleatëve në gusht për të hequr kufizimet në përdorimin e armëve me rreze të gjatë të furnizuar nga Perëndimi në Ukrainë për të goditur objektivat ushtarake ruse.