Lulzim Basha takim të hapur me të rinjtë e Shkodrës.

Basha i ftuar ne bashkëbisedim nga të rinjtë e FRPD Shkodër.

Basha:Dite e veshtire per Shkodren e goditur nga krimifalenderoj rinine per sfiden qe i beni kesaj situate.Betejes sone per nje Shqiperi si gjithe Evropa

i jane bashkuar dhe qytetaret e Shkodres.

Ka ardhur koha te zgjedhim qe te jeni zoter ju me ane te votes e jo ata qe bashkepunojne me krimin.Qeveria e ardhshme do jete qeveri qe do

shrrenjose friken, frike do te kene kriminelet.

Kjo e jona nuk eshte beteje per pushtet porper shembjen e sistemit te korruptuar aktual.Kerkojme nje transformim te madh nje ndryshimte madh qe duhet ta perqafojme te gjithe.

Zgjidhja do jete reale,do jete shembja e 5 kolonave,qe kontrollojne gjithçka thyerja e monopoleve.