POSTIMI I MAJLINDA ANGONIT

Së bashku me ekipin tim, sot vizituam banorët në Golem.

Prezantuam programin tonë në 300 ditë dhe diskutuam se do të ketë ndërhyrje konkrete për këtë zonë që do ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës, rritjes së frekuencës së pastrimit dhe ndriçimit publik për më shumë siguri në këtë lagje.

Në 6 Mars #Voto1

#Voto_MajlindaAngoni

#ShkodraEArdhmjaJonë ☀️🌹

#SkaKohëPërPushim 🏃‍♀️🏃‍♂️