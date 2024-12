Më shumë se 10.000 imigrantë humbën jetën në përpjekje për të mbërritur në Spanjë përmes detit, sipas një raporti të publikuar të enjten nga një grup spanjoll për të drejtat e emigrantëve. Kjo shifër nënkupton se 30 emigrantë kanë vdekur mesatarisht çdo ditë në vitin 2024 gjatë përpjekjeve për të shkuar në Spanjë përmes anijeve, tha grupi Caminando Fronteras. Sipas raportit numri i të vdekurve u rrit për 58 për qind, krahasuar me vitin e kaluar. Dhjetëra mijëra emigrantë u larguan nga Afrika Perëndimore më 2024 në drejtim të Ishujve Kanari të Spanjës, të cilët ndodhen në afërsi të bregdetit afrikan, që është përdorur bujshëm si pikënisje drejt kontinentit të Europës.

Caminando Fronteras tha se shumica e 10.457 vdekjeve të regjistruara deri më 15 dhjetor ndodhën përgjatë të ashtuquajturës rruga atlantike, e cila cilësohet si njëra prej më të rrezikshmeve në botë. Kjo organizatë mbledh shifrat nga familjet e emigrantëve dhe nga të dhënat zyrtare të atyre që shpëtohen. Në mesin e të vdekurve ishin 1.538 fëmijë dhe 421 gra. Ndërkohë prilli dhe maji ishin muajt më vdekjeprurës, sipas raportit. Caminando Fronteras gjithashtu theksoi një “rritje të madhe” më 2024 të emigrantëve që nisen nga Mauritania, e cila është bërë pikënisja kryesore në rrugën drejt Ishujve Kanari.

Në shkurt, Spanja ia dha Mauritanisë 210 milionë euro për ta ndihmuar t’i luftojë trafikantët që merren me transportin e emigrantëve dhe të mos i lejojë anijet me emigrantë të nisen drejt ishujve të saj. Ministria e Brendshme e Spanjës shprehet se më shumë se 57.700 emigrantë mbërritën në Spanjë përmes anijes deri më 15 dhjetor këtë viti, që është një rritje prej rreth 12 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Shumica e tyre erdhën përmes rrugës së Atlanikut.