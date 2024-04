Një 26-vjeçar është arrestuar në Shëngjin, pasi është kapur me kokainë me vete. 26-vjeçari E.B dyshohet se do ta shiste drogën në zona të ndryshme të Shëngjini.

Në këto pamje të ndara nga policia, shihet edhe momenti kur 26-vjeçari është shtrirë në tokë nga efektivët të cilët i vënë dhe prangat. Në xhep dallohet edhe kokaina e mbështjellë me qese.

“Gjatë kontrollit fizik, shtetasit E.B, iu gjet dhe iu sekuestrua në cilësinë e provës materiale, një qese me rreth 162 gramë lëndë narkotike kokainë, e cila dyshohet se ishte siguruar me qëllim ndarjen dhe shitjen në doza në Shëngjin”, njofton policia.

Operacioni u përshëndet edhe nga ministri i Brendshëm, Taulant Balla.

“Çdo ditë, pranë çdo shkolle dhe në mjedise publike Policia e Shtetit është vigjilente për të ndjekur këmba-këmbës dhe ndaluar keqbërësit/shpërndarësit e lëndëve narkotike. Në tentativë për të shpërndarë/shitur tek të rinjtë lëndë narkotike kokainë, një person është ndaluar nga Policia e Shtetit Lezhë, të cilit i janë sekuestruar një numër i konsiderueshëm dozash”, shkroi Balla.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Lezhë.