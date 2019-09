Gjatë kësaj vere, e karakterizuar nga temperatura shumë të larta, kemi pasur një kërkesë: Të freskohet koha dhe të bjerë shi. Më në fund kjo kërkesë do të na realizohet. Siç njofton Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme, moti në vend parashikohet me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura, të cilat zhvillimin maksimal do ta marrin në mesditë e pasdite. Më tej pakësim i tyre.

Duke nisur prej orëve të mesditës reshjet e shiut do të përfshijnë kryesisht Veriun e qendrën. Në formë të lokalizuar do të marrin karakter shtrëngatash.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje- Jugperëndim e lehtë e mesatare përgjatë vijës bregdetare, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2.

Temperaturat pritet të shënojnë në:

vendet malore 16 deri në 29°C

vendet e ulëta 18 deri në 33°C

vendet bregdetare 20 deri në 32°C