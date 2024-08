Krahas vargmaleve të ndryshme malore që shtrihen përgjatë pjesës lindore të Shqipërisë, bregdeti i saj jugperëndimor është shtëpia e plazheve parajsore ku dielli shkëlqen dhe çadrat ofrojnë hijen e nevojshme për plazhistët, sipas një artikulli të botuar në të përditshmen amerikane CN Traveler (Condé Nast Traveler). Ndërsa vija bregdetare e saj me rërë ishte një sekret për një kohë të gjatë në krahasim me fqinjët e saj më të njohura Kroacinë dhe Greqinë Shqipëria po bëhet gjithnjë e më popullore në mesin e turistëve ndërkombëtarë. Plazhet e Shqipërisë mund të kthehen në një romancë verore që nuk do ta harroni kurrë! Qiej të mahnitshëm blu, një bregdet i egër dhe dramatik dhe ujëra të ngrohta mesdhetare që përplasen në këmbët tuaja – Mirësevini në Shqipëri!

Gjiri i Gramës

I vogël dhe tërheqës, me rërë të imët e të bardhë, Gjiri i Gramës është i fshehur mes shkëmbinjve të thepisur dhe i rrethuar nga një bimësi e harlisur. Mënyra më e lehtë për ta vizituar është nga deti duke pasur parasysh vendndodhjen e tij të largët dhe të izoluar. Ai ofron pikërisht atë që dëshironi të gjeni në pushimet tuaja në plazhin shqiptar, duke përfshirë ujërat mahnitëse bruz të detit Jon.

Mos humbisni mbishkrimet e lashta në shkëmbinjtë e afërt që datojnë që nga koha romake dhe greke.

Plazhi i Ri dhe Uji i Ftohtë, pranë Vlorës

Këto dy plazhe janë porta hyrëse për në Rivierën Shqiptare – ku ndodhen plazhet më të mira në Shqipëri. Vlora, e vendosur pak më shumë se 90 milje nga kryeqyteti shqiptar, Tirana, është një qytet port – ku detet Jon dhe Adriatik takohen dhe shkëmbinjtë shtrihen përgjatë bregdetit.

Qyteti tërheq një sërë turistësh të cilët gjejnë plazhe dhe atmosfera të ndryshme për çdo shije. Nëse jeni duke kërkuar për një ambient të gjallë feste, ju presin baret e Plazhit të Ri. Nëse preferoni diçka më pak të populluar me njerëz, atëherë drejtohuni në Ujin e Ftohtë – i cili është më i izoluar.

Llamani, në Himarë

Himara, një fshat magjepsës bregdetar ndodhet në Rivierën Shqiptare. Përveç të qenit një vendpushim popullor plazhi, ka një fshat të qetë ku jeta vazhdon prej kohësh, me peshkatarë që mblidhen në taverna tradicionale pas një dite të gjatë në det. Është pasqyrimi i vërtetë i një prej plazheve më të mira të Shqipërisë – i hapur për udhëtarët ndërkombëtarë, por duke mos harruar rrënjët e saj. Vendi më i mirë për të shijuar diellin dhe detin pranë Himarës është në Llaman, një plazh i preferuar nga vendasit. I vendosur midis dy kodrave, ky liman me guralecë është vendi ideal për të vendosur peshqirin tuaj dhe për tu mrekulluar me Mesdheun.

Buneci

Buneci rreth 30 kilometra nga qyteti i Sarandës – dhe shumë vizitorë tërhiqen nga dritat e ndezura dhe atmosfera festive Në Bunec, do të gjeni një plazh të qetë me guralecë të bardhë – po aq të bukur sa Saranda. Ka disa kafene tradicionale dhe një hotel – nga ku mund të dëgjoni zhurmët e valëve – dhe kush dëshiron më shumë se kaq?

Dhërmiu

Në Dhërmi do të gjeni rërë të imët, guralecë të bardhë dhe pemë ulliri shekullore, por edhe shezllone dhe çadra shumëngjyrëshe, bare plazhi në modë – dhe një sërë akomodimesh, nga ato më modeste deri te hotelet me pesë yje. Ai konsiderohet si plazhi më “cool” në Shqipëri.

Saranda

Sarandë, është gjithashtu një nga destinacionet më të njohura në Ballkan me një atmosferë që shpesh ndihet e ngjashme me atë që gjendet në shumë nga resortete mesdhetare të Spanjës. Qyteti po përjeton një bum ndërtimi dhe kodrat pas detit janë të mbushura me hotele dhe ndërtesa apartamentesh në proces ndërtimi.

Borshi

Pikërisht në jug të Qeparoit, rruga për në Borsh është verbuese, e ndërprerë nga shkëmbinjtë dhe limanet në një nga rrugët më dramatike bregdetare të vendit. Plazhi, çuditërisht pak i vizituar në Shqipëri, është i rrethuar nga ullinj dhe kodra. Peizazhi të përcjell imazhin e Mesdheut të dikurshëm, i cili ka arritur të mbijetojë në gjendjen e tij të pastër, të paprekur.

Ishujt e Ksamilit

Nëse do të na duhej të hartonim një listë me destinacionet më të mira të plazheve të Shqipërisë, Ishujt e Ksamilit do të ishin të paktën ndër tre të parët, nëse jo në vendin e parë.

Ky arkipelag, 12 milje larg Sarandës, është më shumë se thjesht një foto kartoline. Në vend të kësaj, ndihet si një ëndërr: katër ishuj të pyllëzuar në mes të një deti të pabesueshëm me ujëra bruz. Plazhet janë me rërë të bardhë – një gjë e rrallë në një zonë ku guralecat janë më të zakonshëm.

Ndërsa shikoni në horizont, do të shihni një numër ishujsh të tjerë që duken aq afër, saqë do të dëshironit t’i shtrinit dorën dhe t’i preknit!

Qeparo

Qeparoi është një nga plazhet më nën radar dhe më pak të vizituar në Rivierën Shqiptare.

Ky fshat fotogjenik ka dy shkëmbinj me pamje nga Mesdheu – një pamje që do të dukej mahnitëse në kanavacë – ose në Instagram, natyrisht, pa asnjë filtër. Ndërkohë që flitet për plazhet e Shqipërisë, plazhi i Qeparoit arrin të mbetet ende sekret.

Durrës

Mos u trembni nga madhësia e Durrësit, qyteti i dytë më i populluar në Shqipëri.

Përveç disa vendeve të njohura – si Amfiteatri dhe Banjat Romake – ai është i bekuar me një shtrirje bregdetare rreth 6 milje të gjatë – me siguri do të gjeni një shezlong ku mund të vendosni peshqirin tuaj.

Gjilekë

Në bregdetin jugor të Shqipërisë, pranë fshatit Dukat, do të gjeni një plazh më pak të njohur të quajtur – Gjilekë. Fakti që është kaq e vështirë për t’u aksesuar ka ndihmuar në ruajtjen e natyrës së saj të pacenuar dhe të paprekur. Mund të arrihet vetëm me varkë ose në këmbë për gati gjysmë ore përgjatë një shtegu që fillon në fshatin Gjilekë dhe përshkon një kanion të mrekullueshëm.

Sapo të mbërrini, shkëmbinjtë e saj të lartë me ujëra të pastër kristal do të shfaqen para jush.