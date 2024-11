Një zjarr i madh përfshiu një lagje të varfër bregdetare në kryeqytetin e Filipineve të dielën, duke lënë të paktën 2,000 familje pa shtëpi, ndërsa flakët përfshinë zonën për gati tetë orë. Pamjet nga dronët e Zyrës së Menaxhimit të Reduktimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë në Manila treguan flakët që përpinë shtëpitë e dendura mbi shtylla në Isla Puting Bato, një zonë e varfër në Tondo, Manila. Departamenti i Zjarrfikësve të Manilës raportoi se rreth 1,000 shtëpi u shkatërruan dhe afërsisht 8,000 persona u zhvendosën nga zjarri, i cili shpërtheu në orën 8:00 të mëngjesit të së dielës dhe u shua në orën 16:00. Autoritetet janë ende duke hetuar shkakun e zjarrit, por zjarret në lagjet e varfra të Manilës shpesh shkaktohen nga instalimet elektrike të dëmtuara ose bombolat e gazit. Isla Puting Bato ndodhet në distriktin Tondo, që është zona më e madhe e varfër e Manilës, ku banojnë rreth 654,220 njerëz. Shumë prej tyre jetojnë në baraka të rrënuara përgjatë rrugëve të dendura afër një porti të zënë tregtar.

Nuk ka pasur raportime të menjëhershme për viktima. Fotot treguan banorët që largoheshin nga zjarri mbi trapë të improvizuara drejt detit, ndërsa të tjerë përpiqeshin të shpëtonin sendet e tyre. Elvira Valdemoro, një banore 58-vjeçare e Manilës dhe pronare dyqani, ishte e shkatërruar nga dëmet.

“Jam shumë e dëshpëruar sepse nuk kemi as një mënyrë për të siguruar jetesën dhe as një shtëpi. Gjithçka është shkatërruar. Nuk e dimë si do të hamë. Jemi në një situatë shumë të keqe dhe jemi afër Krishtlindjeve,” tha ajo për Reuters.

Kryetarja e Bashkisë së Manilës, Maria Sheilah “Honey” Lacuna-Pangan, vizitoi Isla Puting Bato të hënën dhe bisedoi me të mbijetuarit që kaluan natën në tenda të improvizuara.

“Ju lutem kini durim. Do të vazhdojmë të vijmë për të sjellë ndihmë. Askush nuk e dëshironte këtë të ndodhte,” u tha Lacuna-Pangan banorëve.

Ajo i inkurajoi banorët të regjistrohen dhe të evakuohen vullnetarisht në një strehë të përkohshme, ku do të shpërndahen ushqime dhe furnizime.

“Do t’ju ndihmojmë të gjithëve. Mos e humbni shpresën. Le të ndihmojmë njëri-tjetrin para Krishtlindjeve; shpresojmë t’ju kthejmë në shtëpitë tuaja sa më shpejt.”