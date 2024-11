Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten Venusi është përballë dhe mund të sjellë shumë nervozizëm në sferën sentimentale. Kushtojini vëmendje të madhe. Për sa i përket punës, por edhe në dashuri, do të ketë rrezik të debatoni me të tjerët. Më mirë të mbani një profil të ulët.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten në dashuri mund të ketë tensione ndaj është më mirë të mos e provokoni shumë partnerin. Sa i përket punës, merrni më shumë rreziqe dhe tregojuni të gjithëve se çfarë jeni të aftë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten përpiquni të mos jetoni një histori dashurie paralele, sepse do t’ju rezultojë e kundërta. Sa i përket punës, bëni kujdes të mos i prishni marrëdhëniet me të tjerët vetëm për shkak të një keqkuptimi të vogël. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten në dashuri mund të ketë probleme me partnerin por mos e lini veten të pushtoni nga mendimet negative. Sa i përket punës, jeni plot me gjëra për të bërë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Jo çdo gjë shkon sipas planit, por gjërat do të përmirësohen së shpejti.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten do jeni shumë i lodhur kohët e fundit por mos u shqetësoni sepse së shpejti do të ketë një rikuperim të mirë. Për sa i përket punës, është koha për llogari. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten bëni kujdes sepse kjo periudhë është shumë sfiduese për ndjenjat. Ndoshta ka pasur debate dhe debate me ata që ju rrethojnë. Por mos u shqetësoni, shkoni drejt në rrugën tuaj dhe do të shihni se gjithçka do të jetë shumë mirë. Për sa i përket punës, gjithçka po shkon mirë, por ju dëshironi një kërcim në cilësi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten ka nevojë për pak më shumë tolerancë në sferën sentimentale. Për sa i përket punës, mos u shqetësoni sepse kënaqësitë janë afër. Së shpejti do të tregoni se nga çfarë jeni krijuar. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten në dashuri keni nevojë për pak më shumë tolerancë dhe në punë, mos u shqetësoni sepse kënaqësia është afër për çdo gjë. Thjesht duhet të jeni pak më të durueshëm.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten koha për gjëra të reja ka ardhur në dashuri, por gjithmonë përpiquni të përdorni kokën në zgjedhjet tuaja. Për sa i përket punës, bëni kujdes që të mos bini në debat me kolegët. Nëse keni ndonjë punë të papërfunduar, tani do të jetë koha e duhur për të marrë diçka të veçantë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten në dashuri qielli ofron mundësi të mira por gjithçka varet nga ju… Gjithçka është në duart tuaja. Mundohuni të jeni më të sinqertë për atë që dëshironi vërtet. Për sa i përket punës, do të ketë një mënyrë për të fituar pak më shumë. Shkoni drejt në rrugën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten në dashuri ka pak nervozizëm, por mos u dorëzoni para ankthit. Sa i përket punës, mund të jeni pak të hutuar, kini kujdes. Rrezikoni që ndonjë koleg të bëjë gjithçka për t’ju vënë një fole në rrota dhe t’ju bëjë të humbni durimin. Shkoni drejt në rrugën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten do të keni mundësi të keni takime interesante ndaj hapeni zemrën tuaj ndaj të tjerëve. Për sa i përket punës, të gjitha testet do t’i kaloni me shumë sukses. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Përveshni mëngët dhe do të shihni se së shpejti do të vijnë surpriza të këndshme.