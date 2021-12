Dita nis me vranësira të dendura në zonat perëndimore, por intervale me kthjellime paraqiten zonat e ulëta dhe malore.

Sipas MeteoAlb, mesdita dhe orët vijuese do të sjellin sërish një sistem të fuqishëm me vranësira, i cili do të gjenerojë reshje mesatare dhe intensive në të gjithë vendin. Në zonat përgjatë shtrirjes lindore do kenë reshje dëbore. Këto kushte atmosferike mbeten gjatë natës deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes duke shënuar -1°C në verilindje po ashtu rritje sjellin edhe orët e mesditës duke ngjitur maksimumin në 15°C.

Era do të fryjë mesatare deri e forte me shpejtësi 75 km/h nga drejtimi permanent Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 6 ballë.