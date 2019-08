Presidenti Ilir Meta duke folur për krizën politike në vend thotë se zgjedhjet e 30 qershorit nuk ishin legjitime.

Në një intervistë per mediat italiane Meta thotë se të vetmet zgjedhje të ligjshme janë ato të 13 tetorit, dhe se dekreti i tij mund të kundërshtohet vetëm nga Gjykata Kushtetuese dhe kurrësesi nga Kryeministri.

Meta: Nëse nuk do të kisha nxjerrë dekretin për të shtyrë zgjedhjet në 13 tetor, një datë jo rastësore sepse procesi i pranimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian diskutohet më 18 tetor, një përplasje mes dy fraksioneve politike do të kishte qenë e pashmangshme. Ndërsa unë veproja sipas Kushtetutës, përgjegjësia e kryeministrit ishte që ai nuk e kuptonte që zgjedhjet e mbajtura në këtë mënyrë ishin problem për negociatat.

Zgjedhjet e qershorit nuk ishin as kushtetuese, as ligjore, as legjitime, vetëm gjykata kushtetuese mund të sfidojë dekretin e Presidentit dhe është për të ardhur keq që veprimtaria e tij të pezullohet nga vullneti i Ramës. Për të kuptuar parregullsinë, ju them se në 61 bashkitë në të cilat u votua fituan socialistët sepse nuk kishin kundërshtar përballë si gjatë regjimit komunist.

E keni seriozisht?

Meta: Unë do t’ju them më shumë: jo vetëm që partia e kryeministrit ka zgjedhur të gjithë kryetarët e bashkive, por edhe anëtarët e këshillave bashkiakë, përfshirë qytetin e Tiranës. Pjesëmarrja, e njoftuar pas më shumë se njëzet ditëve, ishte zyrtarisht 23% por në të vërtetë është edhe më e ulët .

Disa javë para zgjedhjeve të qershorit, gazeta gjermane “Bild” publikoi një seri përgjimesh për politikanët e Partisë Socialiste, anëtarët e policisë dhe krimin e organizuar, nga e cila del një sistem shqetësues i korrupsionit. Çfarë mendoni për këtë çështje?

Meta: Është e papranueshme që vitet e fundit nuk janë bërë hetime të thella për këto ngjarje, është një nga rastet më të këqija të funksionimit të shtetit të së drejtës, zgjedhjet e rregullta janë zgjidhja për zgjidhjen e këtyre problemeve. Ne gjithashtu kemi nevojë për masa të forta për të zhdukur problemin e drogës, fitimet që rrjedhin nga trafiku i drogës janë shumë më të larta në Shqipëri në krahasim me madhësinë e ekonomisë sonë në krahasim me kombet më të mëdha si Italia apo Gjermania .

Keni denoncuar në deklaratat tuaja ndikimin e Soros në Shqipëri, cila është marrëdhënia midis Shoqërisë së Hapur dhe reformës së sistemit juridik shqiptar?

Meta: Ne jemi një komb i vogël dhe duhet të jemi të kujdesshëm në një epokë globalizimi si ajo e tanishmja për të ruajtur vlerat që janë në bazë të Shqipërisë duke filluar nga identiteti ynë. Ne duhet të mbrojmë interesat tona kombëtare pa përfunduar në duart e lojtarëve ndërkombëtarë privatë. Unë nuk jam një populist, por një realist që dëshiron të mbrojë Shqipërinë .

Si po ecën projekti për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian?

Meta: Unë besoj se hyrja jonë në BE është e nevojshme edhe nëse përparimi nuk është shumë inkurajues deri më tani. Ajo që më shqetëson më shumë është emigrimi i fortë i të rinjve, është e nevojshme të krijohen perspektiva të ardhshme për të rinjtë. Çdo vit dhjetëra mijëra njerëz largohen nga vendi ynë, nëse vazhdojmë kështu do të pësojmë një depopullim të ngjashëm me atë të viteve nëntëdhjetë pas rënies së komunizmit. Nëse atë kohë ishte e kuptueshme, tani është e papranueshme sepse duhen përgjigje efektive nga politika.

Duke parë krizën e qeverisë në Itali, mendoni se PD dhe 5 Yjet do të formojnë një ekzekutiv të ri?

Meta: Unë e ndjek me vëmendje evolucionin e krizës së qeverisë sepse stabiliteti i Italisë është i rëndësishëm për Shqipërinë, kombet tona kanë lidhje kulturore, shoqërore dhe ekonomike. Shumica e eksporteve shqiptare është drejt Italisë dhe gati gjysmë milionë shqiptarë jetojnë në vendin tuaj.