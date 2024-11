Njohja me metodat e reja të mjekësisë, shihet si domosdoshmeri që bluzat e bardha të jenë të afta për ti shërbyer sa më mire komunitetit.Për këtë qëllim Agjensia e Sigurimit të Cilësisë dhe Kujdesit Shëndetësor e Shoqëror në bashkëpunim me Urdherin e Infermierit po zhvillon trajnime me bluzat e bardha të qarkut të Lezhës, ku fokusi kryesor është përqëndruar tek infermieret që shërbejnë në Shërbimin e Urgjences dhe Qendrat Shëndetësore.

Pjesë e trajnimit dy ditor u bënë dhjetra infermier të Qarkut të Lezhës të cilët u njohen me metodat e reja të mjekësisë, si një mënyre për rritjen e tyre profesionale.