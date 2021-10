Metroja e Moskës prezantoi të premten atë që autoritetet kanë shpallur si sistemi i parë i pagesës së tarifave në botë bazuar në teknologjinë e njohjes me anë të fytyrës.

Sistemi pa para, pa kartë dhe pa telefon, i quajtur “Face Pay”, është vendosur në kthesa speciale në më shumë se 240 stacione metro të kryeqytetit rus.

“Për të hyrë në metro, udhëtarët nuk do të kenë nevojë për një kartë ose një smartphone – thjesht shikoni kamerën në kthesë,” tha Maxim Liksutov, nënkryetar i bashkisë përgjegjës për transportin.

“Nuk do të keni nevojë të prekni telefonin tuaj inteligjent ose ndonjë sipërfaqe tjetër,” shtoi Liksutov, duke iu referuar shqetësimeve në rritje në lidhje me përhapjen e koronavirusit në kryeqytet në mesin e numrit rekord të rasteve dhe vdekjeve të Rusisë, normat e ulëta të vaksinimit dhe zbatimin e dobët të maskës -rregullat e veshjes.

Për të aktivizuar ‘Face Pay’, udhëtarët do të duhet të lidhin foton e tyre, kartën bankare dhe kartën e transitit, të njohur si një makinë “Troika”, me shërbimin përmes aplikacionit celular të Metro të Moskës.

Liksutov tha se të dhënat e udhëtarëve do të “kodohen në mënyrë të sigurt”, por aktivistët kanë ngritur shqetësime për privatësinë. “Kamera në dorezë lexon një çelës biometrik, jo një imazh të fytyrës ose të dhëna të tjera personale,” tha Liksutov.

Ai parashikoi që deri në 15% e udhëtarëve të metrosë do të përdorin rregullisht ‘Face Pay’ në tre vitet e ardhshme.

“Moska është qyteti i parë në botë ku sistemi po punon në një shkallë të tillë,” shtoi ai. “Nuk ka ekuivalentë të Face Pay për sa i përket cilësisë dhe lehtësisë së përdorimit për udhëtarët kudo në botë.”

Autoritetet në kryeqytetin rus tashmë kanë vendosur gjerësisht teknologjinë e njohjes me anë të fytyrës në të gjithë kryeqytetin, me një rrjet prej gati 200,000 kamerash vëzhgimi të përdorura për të identifikuar të dyshuarit kriminal. Aktivistët kanë shprehur frikën se autoritetet do të përdorin kamerat e njohjes së fytyrës si një mjet survejimi.

Debati rifilloi këtë javë pasi e përditshmja ruse Kommersant raportoi se fotografitë e përdoruesve të ngarkuara në një faqe në internet që ofron shërbime publike për banorët e Moskës do të ndahen automatikisht me autoritetet e zbatimit të ligjit.

Zyra e kryebashkiakut të Moskës e mohoi raportin, por Kremlini tha se oficerët e sigurisë tashmë kanë qasje ligjore në të dhënat private të ruajtura në faqet e internetit të shërbimeve publike të Rusisë.