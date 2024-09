Ministri i Financave, Petrit Malaj në konferencë për median ka beret e ditur se niveli i borxhit do të shkojë në 58.2% brenda vitit 2024 ndërsa janë realizuar 340 milionë euro më shumë investime kapitale nga sa ishte parashikuar në fillim.

Malaj dha dhe disa statistika.

Duke folur për ekonominë tha se kemi mbi 7 mijë biznese me shumë se vjet. 13 mijë vende të reja pune me shumë se në 7 muajit e vitit të kaluar. Kemi 8900 persona me shume në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Kjo është dalja e parë para medias e Petrit Malaj si ministër i Financave.