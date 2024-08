Qeveria miraton ndryshimin e ligjit për Urdhrin e Mjekut. Sipas këtyre ndryshimeve do të ngrihet një regjistër elektronik ku do të jenë emrat e mjekëve që punojnë në shtet por dhe në privat.

“Miratimi i një regjistri elektronik publik që do të garantojë edhe më shumë transparencë për këdo profesionist të shëndetësisë që punon në strukturat publike shëndetësore lidhur me punësimin e tij privatisht’ tha ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu gjatë prezantimit të ndryshimeve në pr/ligj.

Gjithashtu është caktuar tavan të orëve të punës për të cilat një mjek që punon në sektorin publik mund të angazhohet dhe të punojë privatisht.

Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu tha se këto ndryshime u miratuan pasi u bë dhe një konsultim i gjerë i praktikave ndërkombëtare dhe synojnë shmangien sa më shumë të jetë e mundur e konfliktit të interesit në rastin e çdo profesionisti të mjekësisë i cili punon në strukturat shëndetësore publike.

Ndryshimet që kemi propozuar në ligjin dhe që u miratuam sot me vendimin më të fundit të Qeverisë në ligjin për “Urdhërin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë”, kryesisht konsistojnë në bërjen publike dhe transparente të informacionit për të gjithë profesionistët e shëndetësisë që punojnë në strukturat publike sa i përket angazhimeve të tyre dhe private.

Në ndryshime janë bërë të qarta dhe procedurat për masat disiplinore dhe strukturat përkatëse të cilat do të rregullojnë veprimtarinë akoma më shumë të të gjithë profesionistëve të shëndetësisë që punojnë në sektorin publik.

Po shefat e shërbimeve do të lejohet që të punojnë në sektorin privat?

Drejtuesit e institucioneve publike shëndetësore e kanë të ndaluar të kenë dhe klinika private dhe t’i drejtojnë ato klinika private dhe duke qenë titullarë njëkohësisht dhe në strukturat spitalore shtetërore dhe në strukturat e tyre private.

Gjatë prezantimit të ministres nuk u dhanë detaje konkrete se cili do të jetë tavani i orëve të punësimit që një mjek në shtet do të ketë të drejtë të punojë në privat apo dhe cilat do të jenë masat që do të merren nëse do të konstatohen shkelje. Pritet publikimi i pr/ligjit në faqen zyrtare të qeverisë për të mësuar më shumë.