Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën dy javët e fundit kanë sjellë më shumë njohuri, shumë gjëra po zhbllokohen edhe për beqarët më të rezervuar. Mundohuni të gjeni disa devijime për të ndarë dhe për të jetuar me dashurinë tuaj nëse tashmë keni një lidhje në çift që ndoshta është forcuar me një zgjedhje të bërë që nga korriku.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën mos e humbisni dashurinë, së shpejti mund të konfirmohet si një pasion i bukur. Këta planetë mund t’ju japin gjithashtu forcën për të mbyllur atë që rëndon mbi ju dhe për t’u dhënë hapësirë ​​të mjaftueshme të gjitha ideve të reja. Për sa i përket punës, këtë javë do të ishte e udhës të mbyllen dhe të përcaktohen të gjitha gjërat që kanë mbetur pezull edhe nëse disa situata ekonomike mbeten të hapura.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën ju keni një Venus të favorshëm! Një përmendje e veçantë duhet bërë për çiftet që e duan vërtet njëri-tjetrin, nëse njëri prej të dyve ka pasur probleme do të ketë më shumë mirëkuptim dhe dëshirë për të filluar sërish nga e para. Për sa i përket punës, iniciativat mund të përfundojnë në favorin tuaj, por vetëm nëse ecni me qetësi, pas një vlerësimi të kujdesshëm të rrezikut dhe planifikimit të përsosur të ngjarjeve të ardhshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën zemra jote është në mëshirën e erërave, nuk dukesh e bindur për atë që ndjen, një dashuri nuk vihet në dyshim por shtatori do të sjellë prioritete të tjera, punë, para, një projekt përsa i përket shtëpisë. Ka shumë mundësi që të kërkoni letra me vlerë. Për sa i përket punës, ka mundësi të merrni lajme pozitive.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën do të dëshironi të vini në provë historinë tuaj të dashurisë dhe nëse zemra juaj është vetëm për të bërë njohje të reja, efekti pozitiv i Venusit rikthehet i cili mund të pasqyrohet. Në jetën e atyre që kërkojnë mirëkuptim dhe dashuri. Për sa i përket punës, duhet të mbrohesh nga një akuzë, nuk do të duhet shumë kohë për ta bërë të qartë se kush je, Jupiteri është i favorshëm.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën Afërdita largohet nga shenja juaj, në gusht forcoi histori të forta, por krijoi dyshime edhe tek të dobëtat, kjo sepse planeti planet është si një far që ndriçon marrëdhëniet, duke nxjerrë në pah pikat e forta dhe të dobëta. Për sa i përket punës, do të jeni të thirrur në detyrë ose do të jeni të zënë duke u përpjekur të rregulloni jetën tuaj profesionale.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Afërdita është në shenjën tuaj, jo të gjitha marrëdhëniet që përjetoni janë të lehta por keni mundësinë të pranoni situata që deri para disa kohësh i keni përjetuar me vuajtje të mëdha. Për sa i përket punës, çështjet profesionale po zgjohen, një fitore e vogël ka ardhur së fundmi dhe tranziti i ri i Venusit do të shoqërohet me atë të Jupiterit, duke sjellë kreativitetin dhe dëshirën për t’u rikthyer në lojë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën takimet e reja nuk kanë qenë aq të vrullshme, historitë e lindura kohët e fundit duken herë tërheqëse dhe herë të tjera të vështira për t’u menaxhuar, kjo nuk është periudha në të cilën ju do të betohet për dashuri të përjetshme nëse zemra juaj ka qenë vetëm për një kohë të gjatë. Për sa i përket punës, periudha sjell ndryshime të rëndësishme, projekte dhe programe që deri në qershor dukeshin të mundshme, tashmë kanë ardhur në realizim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën një dashuri mund të lindë tani që Venusi nuk është më kundër. Do të jetë e nevojshme të shmangni akuzat në të gjitha marrëdhëniet që kanë mbetur në këmbë, pavarësisht se gushti ka sjellë distanca fizike apo psikologjike. Për sa i përket punës, një projekt mund të rifillojë në këtë periudhë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën muaji gusht ishte një provë për sa i përket ndjenjave, kujtdo që nuk ka kaluar një test dashurie do t’i tregohet dera. Për sa i përket punës, kjo është periudha e duhur për t’u përpjekur të planifikoni ngjarje të vlefshme gjatë javëve të ardhshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën periudha më e mirë, Venusi fillon një tranzit të bukur. Nëse keni pasur probleme ose largim nga partneri juaj, do të përjetoni një dëshirë për t’u afruar. Për sa i përket punës, po kaloni ditë aktive. Periudha aktuale është më e mira për t’u përdorur për të lidhur kontrata dhe për të bërë marrëveshje.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën projektet në çift janë sërish të preferuara, por e kaluara ka rëndësi, ka nga ata që diskutuan shumë në muajin gusht, disa do të kujtojnë një festë të paqartë të mesit të gushtit, tani më në fund ajri është ndryshe. Për sa i përket muaji shtator do vie në punë, nëse duhet të bëni një zgjedhje karriere, kjo është koha më e mirë për të propozuar, prisni të luani mundje krahu.