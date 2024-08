Dashi

Kjo e shtunë do të jetë disi e ngadaltë, por mos u dekurajoni. Të pasurit e ditëve jo shumë pozitive është mjaft e pranueshme, sidomos në këtë periudhë stresuese për punën. Megjithatë duhet të jeni të gatshëm për t’u rikthyer në lojë, pasi në çështjet e biznesit, parashikohen mundësi shumë të mira.

Demi

Në dashuri mos u tregoni shumë cinik, pasi parashikohet një ditë mjaft e mirë për të rigjetur harmoninë dhe bashkëpunimin me partnerin/en. Në vendin e punës duhet të rrethoheni nga aleatë të vlefshëm, sa i takon realizimit të një projekti të ri.

Binjakët

Parashikohen mundësi shumë të mira për t’u relaksuar më shumë dhe për të menduar për veten dhe mirëqenien tuaj. Vlerësoni më mirë kohën e kaluar me familjen apo partnerin/en.

Gaforrja

Duhet të shfaqeni më të vendosur në gjykimet që do të keni, pasi jeni duke kaluar një periudhë shumë të rëndësishme për jetën tuaj. Megjithatë kjo e shtunë do të sjellë investime të rëndësishme. Në çështjet e dashurisë nuk duhet të jeni të nxituar.

Luani

Kjo ditë do ju gjejë mjaft të zënë në punë, ku do të jeni të lodhur, por në të njëjtën kohë të mbushur me kënaqësi. Në dashuri, duhet të përfitoni nga ndonjë mundësi më shumë, pasi i keni të gjitha gjërat në rregull për të mbyllur të kaluarën dhe për të jetuar aventura të reja emocionuese.

Virgjëresha

Ky është një moment gjatë të cilit duhet të tregoni më shumë durim në çështjet e biznesit, pasi parashikohen mundësi shumë të mira për të rivendosur kontaktet me kolegët apo bashkëpunëtorët të cilët nuk i dëgjoni prej kohësh, lidhur me një projekt të ri. Në dashuri gjatë kësaj dite duhet të kërkoni më shumë kompromis.

Peshorja

Për të rikthyer harmoninë dhe stabilitetin në dashuri, keni nevojë për të mbyllur të gjitha çështjet e lëna pezull nga e kaluara. Duhet të tregoheni më të kuptueshëm dhe të dëgjoni më shumë partnerin/en. Role të reja do ju lejojnë që të çoni përpara propozime të rëndësishme në vendin e punës.

Akrepi

Përfshirja në eksperienca të reja, do të jetë prioriteti juaj absolut, sidomos nëse ndiheni gati për t’u rikthyer në lojë për projektet profesionale. Në sferën e ndjenjave, kjo e shtunë do të sjellë përgjigje të rëndësishme.

Shigjetari

Do të jetë një ditë e mbushur plot të reja, të cilat do të ndryshojnë pritshmëritë tuaja lidhur me bashkëpunime dhe çështje të cilat duhet ti çoni deri në fund. Në fushën e ndjenjave, një shkëndijë e papritur do ju bëjë euforik.

Bricjapi

Më në fund do të keni një ditë të lirë për të kaluar më shumë kohë me familjen, me miqtë apo partnerin/en. Duhet të pushoni më shumë, pasi ju presin projekte të rëndësishme. Këshillohet që të jeni më të matur me shpenzimet, sidomos nëse keni në plan udhëtime të reja.

Ujori

Kjo e shtunë do të sjellë mundësi të mëdha për të marrë në dorë disa projekte të lëna pezull prej kohësh, për të nxjerrë anët më të mira të tyre. Në dashuri do të ketë mundësi të mëdha për të përjetuar emocione të forta.

Peshqit

Disa punë në grup, do të kenë nevojë për më shumë bashkëpunim. Gjetja e kompromiseve të vlefshme, do ju lejojë që të gjeni zgjedhje interesante. Këshillohet që të tregoni më shumë kujdes për shëndetin tuaj.