Të moshuarit në Lezhë do të kenë një qender të re me kushte bashkohore dhe më më shumë shërbime, brenda vitit të ardhshem.Projekti është gati dhe do të financohet nga Bashkia Lezhë, si një vlersim për moshen e tretë.

Diçka e tillë u bë e ditur nga kryebashkiaku Pjerin Ndreu gjatë një takimi që zhvilloi me këtë kategori në vlersim të dites botërore të të moshuarve.

Takimi me moshen e tretë vijoj me një aktivitet festiv të organizuar nga Bashkia e Lezhë, ku pensionistet paten mundësi të argetohen duke kaluar disa ore ndryshe në shoqërinë e njërit tjetrit.