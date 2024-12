Ditët e fundit Greqia është goditur nga moti i keq. Edhe sot parashikohet të vijojnë reshjet e borës dhe shiut në disa zona.

Kështu, në disa zona të vendit të prekura nga moti i keq, shkollat do të qëndrojnë të mbyllura edhe sot. Shkollat më Selanik, Halkidi do të jenë sot të mbyllura ndërsa në Folorinë do të jenë të mbyllura edhe nesër.

Me vendim të guvernatorit të Rajonit të Egjeut Jugor, Giorgos Chatzimarkos, pezullohet funksionimi i njësive shkollore të të gjitha niveleve arsimore për ditën e sotme në ishujt e Cikladeve dhe Dodekanezit, për shkak të dukurive të rrezikshme të motit në territorin e Rajonit të Egjeut Jugor.

Pezullimi vlen edhe për njësitë e arsimit parashkollor dhe të gjitha shkollat speciale.