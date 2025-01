Ish-zëvendësministri i Punëve të Jashtme në Kosovë, Anton Berisha ka ndërruar jetë si pasojë e një sëmundje.

Lajmin e hidhur e kanë bërë të ditur familjarët e tij sot, më 2 janar, me anë të një postimi në rrjetet sociale.

“Të dashur familjarë dhe miq, Me pikëllim të thellë dhe zemër të rënduar ju njoftojmë se babai ynë i shtrenjtë, Anton Berisha, sot, më datë 2 janar, pas një sëmundjeje të shkurtër, u nda nga kjo jetë, duke lënë pas një boshllëk të paimagjinueshëm në zemrat tona.

Homazhet do të mbahen nesër (3 Janar) nga ora 09:00 deri në orën 12:00, në Kishën Katolike “Shën Katarina” në Pejë.

Varrimi i tij do të bëhet më datë 3 janar, në orën 13:00, në varrezat katolike në Pejë. Ndërsa e pamja do të mbahet më 4 janar në restorantin “Koha 3”, në qendër të qytetit, nga ora 09:00 deri në orën 14:00”, shkroi djali i tij.

Berisha ka shërbyer edhe si ambasador i Kosovës në Slloveni.