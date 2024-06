Ish deputeti Eduart Ndocaj jep lajmin e hidhur, kamajeri Emiljan Nikolli humb betejen me semundjen e rende

Kamajeri i njohur Emiljan Nikolli i cili terhoqi vemendjen e shqiptareve brenda dhe jashte vendit, duke u solidarizuar dhe kontribuar financiarisht per sherimin e tij, humbi betejen me semundjen e rende. Lajmi eshte bere i ditur nga ish deputeti Eduart Ndocaj, i cili u kujdes ne maksimum per kurimin e te riut mirditor ne Itali.

Postimi i Eduart Ndocaj je facebook

Te dashur miq nuk do doja kurre qe ta jepja kete njoftim!

I hidheruar pa mase nga lajmi qe sot Emiljan Nikolli u nda nga jeta!

Nuk ja doli dot pas asaj semundje aq te rende edhe pse luftoj me gjithe forcen e tij!

Me gjithe perkushtimin e madh te doktorreve qe e ndiqnin. Dr.Antonio Ruso dhe Dr .Cristiani qe u jam shume falenderrues ishte e pamundur ta fitonte kete beteje!

Edhe pse u mundova me gjithe forcen time ti rrija prane ne ditet e tij te fundit fati i tij kaq ishte i shkruar nga zoti!

Ndjej pikellim nga ky lajm i kobshem !

I shpreh ngushellime familjes se Emiljanit per kete humbje te madhe!

Drite te paste Shpirti o djal i mire qe e doje jeten aq shume!

Nuk do te te harrojme kurre!