Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri pasioni juaj do të ndizet në orët e ardhshme. Jini të përgatitur, mund të ndodhë edhe me njerëz më të vjetër ose shumë më të vegjël se ju. Për sa i përket punës, ajo që keni bërë vite më parë, përvoja juaj do të jetë e dobishme sepse do t’ju ndihmojë të arrini qëllime më të larta se sa pritej.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten në dashuri ju priten disa gjëra të reja, por ju duhet të vendosni se si t’i interpretoni ato. Lajmi mund të jetë edhe negativ. Lëreni veten të futeni në punë dhe përpiquni të angazhoheni ashtu siç dini vetëm ju. Do të shpërbleheni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten në orët e ardhshme përqendrohuni te njerëz të rinj jashtë rrethit tuaj, të cilët mund t’ju bëjnë të përjetoni emocione të reja. Por kini kujdes që të mos i merrni shumë seriozisht këto raporte. Për sa i përket punës, do të keni shumë synime falë ambicies tuaj të madhe që do t’ju bëjë të nxirrni më të mirën nga ju.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten dashuria mund të sjellë një pikë kthese që do të ndryshojë planet tuaja. Do t’i ndryshojë plotësisht ato për ju. Ndryshime do të ketë edhe në punë. Ju duhet një përpjekje për t’i pranuar ato dhe për të ecur përpara në mënyrë paqësore.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten puna mund t’ju thithë plotësisht. Prandaj në dashuri rrezikoni të mos jeni shumë të pranishëm. Mundohuni të relaksoheni dhe të mos stresoheni shumë. Do të ketë ditë të vështira për punë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në orët e ardhshme të kësaj të enjteje në prill do t’ju duhet të bëni një pushim. Ka shumë gjëra që janë të gabuara në dashuri dhe duhet të përpiqeni të keni një moment për veten tuaj për të pastruar mendjen tuaj. Mos debatoni për gjëra të kota dhe mos merrni vendime të nxituara.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten do keni kohë që jeni në një lidhje? Paralajmërim, mund të vijë një figurë e re destabilizuese. Mbani këmbët fort në tokë. Përsa i përket punës do ketë disa debate por asgjë serioze. Asgjë që nuk mund të kapërcehet lehtë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten në dashuri do të shpërbleheni për këmbënguljen tuaj dhe dëshirën tuaj për të vënë veten atje gjithmonë dhe në çdo rast. Për sa i përket punës, ka të ngjarë të ketë lëvizje që do t’ju japin përvoja të ndryshme. Ndoshta edhe e këndshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Këtë të enjte do të jetë një ditë super pozitive në dashuri. Për sa i përket punës, do t’ju duhet të punoni shumë dhe të përqendroheni në qëllimet tuaja. Përveshni mëngët dhe punoni shumë dhe gjatë për të arritur sukses.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten në dashuri do të fitojë personi më i gatshëm. Kush do ta dëshirojë më shumë dhe do të bëjë më shumë. Për sa i përket punës, përpiquni të kuptoni gjithmonë gjërat e reja që ju dalin përpara. Jini gjithmonë gati dhe të përgatitur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, nuk jeni shumë të pranishëm në dashuri gjatë kësaj periudhe. Keni disa shpërqendrime, por nuk i dini vërtet se çfarë janë. Koka nuk është aty. Për sa i përket punës, përpiquni të mjaftoheni me atë që keni për momentin.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Këtë të enjte në dashuri, punoni sa më shumë, përpiquni të mos qëndroni në qoshe. Për sa i përket punës, përpiquni të qëndroni gjithmonë një pozicion përpara të tjerëve. Mos u bëni dinak në asnjë aspekt jetësor.