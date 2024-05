Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Me këtë hënë të bukur të favorshme do të jeni të papërmbajtshëm në sytë e të tjerëve. Për sa i përket punës, do të dalloheni për aftësinë tuaj për të kritikuar dhe gjykuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën në dashuri do të ishte më mirë të mos ngjallte shumë polemika. Në punë, megjithatë, gjërat janë më të mira me zgjidhjet në rrugë. Vetëm kini kujdes që të mos e ngarkoni veten me shumë gjëra për të bërë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën në dashuri situata është e favorshme ndaj nëse ju pëlqen dikush dilni përpara. Në punë mbërrijnë përgjigje interesante dhe gjithashtu zgjidhja e një grindjeje burokratike që ju streson prej pak kohësh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën në dashuri duhet të qëndroni larg polemikave sepse ato mund të bëhen argumente. Në punë, ndoshta jeni penduar që keni bërë një zgjedhje disi të papritur dhe emocionale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën emocionet bëhen protagonistë të jetës suaj dhe gjithashtu çojnë në krijimin e planeve për të ardhmen. Në punë po vjen një kohë ndryshimesh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën duhet t’u jepni më shumë hapësirë ​​ndjenjave edhe sepse kohët e fundit jeni fokusuar shumë te puna. Nga pikëpamja e punës vijnë ide të reja dhe lajme të mira.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Prej të hënës është e favorshme dhe ju çon në emocione të forta për t’i ndarë me partnerin tuaj. Në punë ka disa projekte për të rishikuar. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Gjithçka do të funksionojë, kini besim në aftësitë tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën është ditë kundër hënës në dashuri, ndaj kushtojini vëmendje diskutimeve me partnerin tuaj. Në punë jeni veçanërisht të fortë dhe nëse vazhdoni kështu do arrini shumë. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën nëse doni të takoni dikë të ri, atëherë kjo është dita ideale për ta bërë këtë. Kënaqësia vjen në punë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë dhe do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën në dashuri keni arritur një moment “in apo jashtë” me partnerin. Në punë bëni kujdes, analizoni me qetësi propozimet dhe mos u nxitoni në zgjedhjet tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën në dashuri ka shumë konfuzion dhe gjithashtu një dëshirë të madhe për t’u larguar. Ka më shumë qetësi në punë me propozimet e reja që vijnë edhe nëse do t’ju duhet të bëni kompromise.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën emocionet janë të forta dhe ju çojnë larg. Ky është një qiell që shpërblen ndjenjat. Për sa i përket punës, mos bini në mendimet e zakonshme dhe vazhdoni projektet tuaja me besim.