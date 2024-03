Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën për fundjavën do të jetë më mirë të mbani nervat larg. Kafshoni gjuhën para se të thoni diçka të gabuar. Nëse ka një projekt për të realizuar, është koha e duhur për të provuar të arrini qëllimet. Ju keni vendosur për veten tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën gjatë fundjavës më në fund do të ketë një rikuperim të qartë në nivel fizik. Duhet të keni durim dhe maturi në punë për të arritur suksesin që keni aspiruar prej kohësh.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën do jeni mjaft nën presion për shkak të angazhimeve të shumta e të shumta në punë. Fundjava që nis së shpejti mund të jetë e rëndësishme nga pikëpamja e punës.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën kjo fundjavë në fund të marsit do të jetë e mbushur me takime pune për shumë prej jush. Përsa i përket ndjenjave, kjo nuk është një periudhë e lumtur, por prisni me besim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën, dita e juaja mund të jetë një fundjavë e rëndësishme për ndjenjat, veçanërisht për gratë që janë në kërkim të dashurisë. E rëndësishme dhe e qëndrueshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Pas disa ditësh vështirësie jeni në një rikuperim të qartë, të paktën nga pikëpamja fizike. Ky është kuadri i përsosur për të sfiduar plotësisht veten.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën përsa i përket ndjenjave, situata është mjaft e qetë. Në punë, gjatë orëve të ardhshme të kësaj fundjave të muajit mars, mund të keni mundësi të rëndësishme për rritje profesionale.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën Urani është në opozitë nga cila ditë, por jo gjithçka do të shkojë keq gjatë orëve në vijim. Disa prej jush mund ta përdorin këtë periudhë për të ndryshuar punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën do jeni shumë gjaknxehtë, përpiquni të qëndroni të qetë. Këshilla është të qëndroni të qetë dhe të veproni me qetësi, duke menduar me kujdes se çfarë të bëni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën ju jeni një person që i merrni shumë seriozisht marrëdhëniet personale, njerëzore dhe sentimentale. Veçanërisht në dashuri jeni gjithmonë shumë të vendosur dhe të dhe gjithmonë përpiqeni të kënaqni kërkesat e partnerit tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën është koha për të çuar përpara njohuritë e bëra javët e fundit. Mund të krijoni një marrëdhënie të re që do t’ju ndihmojë të rriteni në një nivel sentimental.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën Marsi, Venusi dhe Urani kanë hyrë në shenjën tuaj që do të thotë se mund të bëni njohje që do t’ju ndryshojnë jetën ose do t’i japin vlerë të re marrëdhënieve që janë të rëndësishme për ju.