Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten mund ta shfrytëzoni këtë moment për t’u afruar me dikë me të cilin nuk keni dëgjuar prej kohësh. Për sa i përket punës, Marsi është në aspekt aktiv, perspektivat për të ardhmen janë të mira.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten, energjia në orët e ardhshme do të jetë e mirë për dashurinë. Do të keni mundësi të planifikoni projekte të reja. Për sa i përket punës, Urani është në shenjën tuaj dhe sjell dëshirën për ndryshim. Kontratat e reja sigurisht që janë në rrugë për ata që janë të vetëpunësuar.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten ka përmirësime të ngadalta në dashuri, Hëna është në shenjën tuaj por tensionet mbeten mes të ndarëve. Sa i përket punës, konfirmimet po vijnë. Ata që ushtrohen prej kohësh dhe janë të përkushtuar do të kenë një surprizë të këndshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten për një kohë të gjatë do ta keni Venusin përballë. Tani më në fund po vijnë një lajm i mirë. Edhe në punë tensioni është tashmë pas jush, nëse keni ngecur për një kohë të gjatë, më në fund po rikuperoheni. Ejani, le të fillojmë përsëri!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten kini kujdes në dashuri Afërdita ka nisur një tranzit të diskutueshëm, gjërat mund të mos shkojnë ashtu siç dëshironi apo siç i keni imagjinuar. Edhe këtu nevojitet durim dhe mund t’ju duhet të rishikoni disa marrëveshje.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten situata është e dobët, e dobët… Mund t’ju duhet të bëni vetëm gjërat thelbësore në dashuri. Në orët e ardhshme do të jeni intolerant për shkak të Hënës disonante. Rri aty, do të kalojë së shpejti.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten në dashuri yjet janë me ju nëse jeni vetëm, përpiquni të bëni njohje të reja. Për sa i përket punës, situata nuk është më e mira, do të dëshironit të fitoni, por nuk mundeni. Mundësia e lidhjes së kontratës brenda muajit prill. Tregoni vlerën tuaj për të gjithë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten në dashuri ju pret një fundjavë në të cilën mund të rikuperoheni. Prisni edhe disa orë të tjera. Mërkuri kthehet në shenjën tuaj dhe ju ndihmon. Po vjen edhe një moment i favorshëm në punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten do të jetë një ditë e përmbajtur, në dashuri është më mirë të mos e teproni, jeni shumë të lodhur për shkak të Hënës në opozitë. Keni shumë plane për punën, por në orët e ardhshme do të jetë më mirë për ju të kufizoheni në vëzhgim. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten situata është më e mirë në dashuri, por nëse keni probleme duhet të flisni menjëherë për këtë. Nëse keni biznesin tuaj, një lajm i mirë po vjen. Mundësitë për t’u shfrytëzuar. Kapini ato shpejt dhe mos i lini t’i rrëshqasin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten Hënë interesante në dashuri, por mos u kapni shumë pas kujtimeve. Një periudhë e mirë për punë, projekte interesante në horizont. Më në fund mund të bëni kërkesa të rëndësishme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten ka ende pak trazira në dashuri, megjithatë duke filluar nga e premtja do të mbërrijë pak rikuperim. Për sa i përket punës, duhet të bëni shumë përpjekje dhe të bëni zgjedhjet e duhura. Jupiteri është në shenjë dhe premton lajme. Bëhuni gati dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.