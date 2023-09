Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten në vendin e punës vjen një lajm i mirë. Dikush mund të marrë një propozim interesant dhe të ketë mundësinë të rregullojë gjërat. Në dashuri përpiquni të komunikoni më hapur me partnerin dhe kërkoni që ai/ajo të bëjë të njëjtën gjë me ju.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten ju pret një ditë e favorshme, veçanërisht për t’u kujdesur për veten. Përqendrohuni në shëndetin dhe mirëqenien (fizike dhe mendore). Më pas niseni drejt një fundjave të rëndësishme për histori dashurie dhe marrëdhënie me të tjerët, kushtoni kohë të dashurve tuaj, duke forcuar lidhjet familjare.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten ka ardhur koha t’i jepni hov krijimtarisë suaj! Ata që punojnë në sektorin artistik apo në një fushë krijuese do të favorizohen nga yjet dhe do të kenë shanse të mëdha për të lindur një ide të mirë. Në dashuri përpiquni të komunikoni në mënyrën më të hapur dhe të sinqertë me partnerin.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten je i fokusuar te financat, ia del mbanë dhe kupton se si të kufizosh shpenzimet (ose të rrisësh të ardhurat). Së shpejti propozimet e mundshme. Ka edhe sfida të mundshme për t’u përballur në dashuri, alarm nervozizmi. Përpiquni të qëndroni të qetë dhe të gjeni zgjidhje paqësore.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten gjatë kësaj jave keni përfunduar shpesh në qendër të vëmendjes. Përfitoni nga ky rast për të treguar edhe një herë se sa vleni dhe afroni skenarët e mëdhenj që ju presin. Por kini kujdes, dashurinë nuk duhet ta harroni. Përqendrohuni në gjestet romantike dhe vëmendje të veçantë ndaj njerëzve që doni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten mund të hasni në situata të paparashikuara ose të bezdisshme, asgjë të pakapërcyeshme, por ende episode që rrezikojnë t’ju bëjnë nervoz. Sekreti është të qëndroni të qetë dhe të përdorni aftësinë tuaj për t’u përshtatur, me këto dy karakteristika do të lini gjithçka pas vetes pa humbur shumë kohë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten në këtë periudhë jeni në humor të mirë dhe fundjava do të sjellë mundësi të reja me një stimulim shtesë, madje dikush mund të zbulojë një pasion dhe të fillojë të kultivojë diçka që nuk e kishte menduar kurrë. Qetësia në të cilën jeni duke hipur do t’ju lejojë të krijoni momente të veçanta me partnerin tuaj.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten gjatë orëve të ardhshme do të keni sfida për të përballuar, disa veçanërisht kërkuese, por do t’ju duhet të përballoni gjithçka me vendosmëri dhe përqendrim. Në dashuri po përjetoni një periudhë pasioni, si në çift ashtu edhe në beqarë, por tregohuni të sinqertë me veten për ndjenjat tuaja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten ka ardhur koha për të zgjeruar horizontet tuaja dhe kjo ditë shtatori mund të jetë vendimtare në këtë kuptim. Gjithashtu përpiquni të kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin tuaj, aventurat e përbashkëta do të forcojnë lidhjen dhe do ta bëjnë historinë edhe më intensive.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten kjo është dita e përsosur për t’u kujdesur për trupin dhe shëndetin tuaj. Fikni telefonin dhe “shkëputeni” nga bota edhe nëse vetëm për disa orë, ju duhet të rikuperoni pak energji dhe të pushoni pa telashe apo faktorë për ta menaxhuar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten kujdes nga keqkuptimet e mundshme me partnerin. Kohët e fundit keni komunikuar pak me gjysmën tuaj më të mirë, është koha për ta bërë këtë për mirëqenien emocionale të të dyve nga ju dhe në çift.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten gjatë kësaj dite mund të bëni zbulime të reja. Jini të hapur ndaj çdo mundësie që ju shfaqet dhe përpiquni të mësoni diçka, në çdo rast mos u mbyllni përballë gjërave të reja. Edhe në dashuri ka një zgjim këto ditë, kulmi i intensitetit me pasion të lartë mund të arrijë të premten.