Ka perfunduar operacioni per djegien dhe asgjesimin e derrave te ngordhur nga murtaja afrikane ne nje ferme ne fshatin Ishull-Lezhe. Sipas autoritetit te veterinarise deri tani kane ngordhur 73 derra te cilet jane asgjesuat konform protokollit te percaktuar me ligj, ndersa e gjithe zona do te qendroje ne karantine per 21 dite. Aktualisht nuk eshte konstatuar vater e re e semundjes, por ju kerkohet fermeve dhe konsumatoreve qe te bejne kujdes mos te perdoret mish i pacertifikuar. Gjithashtu ne oret e para te mengjesit te se dieles, autoriteti i veterinarise pritet te dale ne terren ne 6 pika te ndryshume qe te cojne drejt tregut te Milotit, por te mos lejuar tregtimin e derrave ne kete pazar.