Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Beqarët do të kenë mundësi për takime të papritura, veçanërisht në mbrëmje kur Hëna do të ndikojë pozitivisht. Për çiftet, një dialog i hapur mund të zgjidhë mosmarrëveshjet e vogla. Në punë, pozicionimi i Marsit sjell energji për projekte të reja, duke ju bërë të vendosur në synimet tuaja.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në dashuri, për beqarët ka mundësi për flirtime, por është mirë të mos nguteni. Çiftet duhet të kalojnë më shumë kohë bashkë për të forcuar lidhjen. Në punë, është një ditë e favorshme për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në lidhje me financat​.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person i ri, por duhet t’i qasen situatës me maturi. Çiftet do të përballen me disa sfida komunikimi, ndaj është e rëndësishme të shmangin keqkuptimet. Në punë, ndiheni të lodhur, por mundësitë për përmirësim po afrohen​.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Beqarët do të kenë mundësi për njohje të reja që mund të çojnë në diçka më të qëndrueshme. Çiftet mund të kalojnë një ditë të qetë me mbështetje reciproke. Në punë, një projekt i rëndësishëm mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por rezultatet do të jenë premtuese.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Për beqarët, mund të ketë një rast për një takim interesant. Në marrëdhëniet ekzistuese, do të jetë e nevojshme të adresohen tensionet e vogla për të shmangur konfliktet. Në punë, yjet janë në favorin tuaj dhe sukseset janë të pashmangshme nëse tregoni vendosmëri​.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Beqarët mund të ndihen pak të pasigurt për shkak të ndikimit të Marsit, por mos hiqni dorë nga përpjekjet. Çiftet mund të përballen me tensione të vogla, por këto janë kalimtare. Në punë, sfidat e reja mund të duken të vështira, por do të jenë të dobishme për zhvillimin tuaj​.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Beqarët janë në humor për të bërë njohje të reja dhe yjet janë në favor të romancave të papritura. Çiftet mund të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen. Në punë, është koha për të treguar pragmatizëm dhe për të përballuar sfidat me qetësi​.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Për beqarët, dita sjell mundësi të mira për takime, por mos u nxitoni me vendime. Çiftet në krizë do të kenë një mundësi për të diskutuar dhe për të zgjidhur problemet. Në punë, shmangni rreziqet dhe tregoni kujdes me zgjedhjet që bëni​.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Beqarët mund të hasin pengesa në marrëdhënie të reja, por situata do të përmirësohet. Çiftet duhet të punojnë për të ruajtur harmoninë. Në punë, kini kujdes me investimet dhe mendoni mirë para se të veproni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Beqarët do të ndihen tërheqës dhe mund të gjejnë një person interesant. Çiftet duhet të tregojnë vëmendje ndaj ndjenjave të partnerit. Në punë, Hëna ju mbështet, duke ju ndihmuar të merrni vendime të mençura dhe të përmbushni detyra të rëndësishme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Beqarët duhet të jenë të durueshëm për të gjetur personin e duhur. Çiftet mund të përballen me tensione, por këto mund të zgjidhen përmes komunikimit të hapur. Në punë, mund të ndiheni nervoz, por është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Beqarët kanë shanse të mira për takime emocionuese, sidomos nëse pranojnë një ftesë. Çiftet do të ndihen më të bashkuar dhe do të gjejnë mënyra për të forcuar marrëdhënien. Në punë, një mundësi e re do të hapet, ndaj mbani një mendje të hapur.