Në rrugët e vendit qarkullojnë çdo vit gjithnjë e më shumë automjete. Pjesa më e madhe e tyre janë me kambio manuale.

Ndonëse në 2023 ka një rënie të lehtë të mjeteve mbi 20 vjeçare (me 1.4%) ato vijojnë të dominojnë flotën e automjeteve në vend, duke zënë 36% të totalit, nga 40% një vit më parë.

“Volkswagen” (18,6 %) dhe “Mercedez Benz” janë markat më të preferuara, me këtë të fundit që po bie nga froni pasi nuk ppo blihen më aq shumë sa dikur.

Automjetet janë në pjesën më të madhe me naftë (gati 74%). Për nga fuqia, autoveturat sipas vëllimit motorik >3000 cc po shënojnë rritjen më të madhe.

Sipas të dhënave të INSTAT, Në vitin 2023, numri gjithsej i mjeteve rrugore me status “aktiv” dhe “të çregjistruar përkohësisht” rezulton 867.765 mjete, nga 796.438 mjete të regjistruara deri në vitin 2022, duke u rritur me 9,0 %.

Mjete rrugore sipas llojit

Nga mjetet rrugore sipas llojit, përqindjen më të madhe ndaj numrit gjithsej të mjeteve rrugore e zënë “Autoveturat” (80,6 %), “Automjetet për transport të përzier ” (6,2 %) dhe “Motor” (5,5 %),.

Kryesojnë Tirana e Durrësi

Në vitin 2023, qarku me numrin më të lartë të mjeteve rrugore është qarku Tiranës me 34,7 %, ndjekur nga qarku Durrësit me 13,4 % dhe qarku Fierit me 9,3 %. E njëjta ecuri sipas qarqeve, vihet re edhe për mjetet rrugore autovetura.

62% e makinave janë me kambio manuale

Referuar të dhënave sipas llojit të kambios, vihet re se peshën më të madhe e zënë mjetet rrugore me kambio manuale me 61,9 % të mjeteve rrugore gjithsej.

Autoveturat me kambio “Manuale” zënë 57,9 % të autoveturave gjithsej që rezultojnë me status “aktiv” ose “të çrregjistruara përkohësisht” në vitin 2023 ndërkohë Autobuzat me kambio “Manuale” zënë 80,7 % të autobuzave gjithsej që rezultojnë me status “aktiv” ose “të çrregjistruara përkohësisht” në vitin 2023.

77% e makinave janë më të vjetra se 10 vjet

Numri i autoveturave të regjistruara në vitin 2023, me vit prodhimi 2011-2023 është rritur me 40,0 %, grupi 2000-2010 është rritur me 7,1 % ndërsa grupi i autoveturave me vit prodhim para vitit 2000 ka pësuar rënie me 1,4 %.

Në total, sipas të dhënave të përpunuara nga Monitor, janë rreth 311 mijë automjete më të vjetra sesa 20 vjet, që përbëjnë 36% të totalit.

353 mijë automjete të tjera, ose gati 41% e totalit kanë një moshë midis 11 dhe 20 vjet.

Në total, gati 77% e automjeteve në vend janë mbi 10 vjeçare duke përbërë një nga flotat më të vjetra në Europë.

Mjete rrugore sipas markës

Ndër markat kryesore të autoveturave që qarkullojnë në vend, dominojnë marka “Volkswagen” (18,6 %) e ndjekur nga “Mercedez Benz” (18,1 %), dhe “Daimler Chrysler” (9,8 %).

Në vitin 2023, marka “Mercedez Benz” regjistrohet si marka më e përdorur e autoveturave të regjistruara me vit prodhimi para 2000 dhe viteve 2011-2023. Marka “Volkswagen” regjistrohet si marka më e përhapur e autoveturave me vit prodhimi 2000-2010.

Mjete rrugore sipas lëndës djegëse, dominon nafta

Numri më i madh i autoveturave që qarkulluan në vendin tonë në vitin 2023 kanë përdorur lëndë djegëse “Naftë” duke zënë 73,5 % nga 73,7 % në vitin 2022, ndjekur nga autoveturat që përdorin lëndë djegëse “Benzinë” me 16,3 % ndaj numrit gjithsej të autoveturave nga 16,7 % që ky grup zinte deri në vitin 2022.

Vihet re një rritje në numrin e autoveturave elektrike me 2.3 herë më shumë dhe makinave hybride me 2.2 herë më shumë, krahasuar me vitin 2022.

Numri i autobusëve të regjistruar në vitin 2023, që kanë përdorur lëndë djegëse “Naftë” është rritur me 4,1 %, ndërsa numri i autobusëve që kanë përdorur lëndë djegëse “Naftë+Elektrik” është rritur me 41,9 % krahasuar me vitin 2022.

Rriten autoveturat me fuqi të lartë motorike

Numri i autoveturave të regjistruara në vitin 2023 sipas vëllimit motorik >3000 cc është rritur me 16,2 %, numri i autoveturave me vëllim motorik <=2000 cc është rritur me 9,3 % dhe me vëllim motorrik 2001-3000 cc është rritur me 8,9 % krahasuar me të njëtën periudhë të një viti më parë.

Vëllimi më i përhapur te autoveturat me lëndë djegëse “Naftë” është 1400 cc-1999 cc duke zënë 54,0 % gjithsej me lëndë djegëse naftë.

Vëllimi më i përhapur te autoveturat me lëndë djegëse “Benzinë”, është nën 1399 cc duke zënë 59,2 % të autoveturave gjithsej me lëndë djegëse benzinë./MONITOR