Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Hëna ka qenë në shenjën tuaj dhe ka sjellë rritje në jetën tuaj. Mund të keni ngjarje të planifikuara tashmë për verën. Jeni shumë të fortë dhe të stimuluar për të bërë dhe thënë, për të sqaruar çështjet e pazgjidhura. Marrëdhëniet që lindin tani janë pika referimi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën ka një transformim të thellë nën lupën e Jupiterit, një planet që ka sjellë një përfundim përfundimtar brenda ose jashtë, i cili ishte gjithashtu i dhimbshëm, por që me kalimin e kohës doli të jetë e pashmangshme dhe pozitive. Largohuni nga gjithçka që ju lëndon, takimet dhe lajmet janë planifikuar për pjesën e dytë të vitit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën adrenalina po rritet dhe dëshira për të bërë është e madhe. Rreziku është që të përfundoni duke e tepruar, ndaj veproni gjithmonë me kujdes pavarësisht motit të favorshëm. Nëse ka pasur probleme në dashuri, duhet të përpiqemi t’i harrojmë ato në favor të diçkaje të re.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën ki kujdes nga rrethanat. Dikush mund të përpiqet t’ju bezdisë duke vendosur një çelës në punë. Mos u shqetësoni, askush nuk mund t’ju ndalojë veçanërisht me Hënën në aspektin e mirë dhe pasdite e cila do të jetë shumë intriguese.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën nuk do të mund të bëni gjithçka këtë të ditë të qershorit do të sjellë sërish një rikuperim të madh. E mërkura dhe e enjtja janë interesante. Më mirë të shtyni angazhimet e rëndësishme. Në çdo rast, yjet ju japin forcë dhe siguri se zgjidhjet do t’i gjeni tashmë në zemrën tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën e vetmja armë për t’u përdorur është durimi, edhe sepse gjysma e dytë e qershorit do të jetë më e mirë. Kjo javë mund të jetë paksa komplekse, veçanërisht mes të mërkurës dhe të enjtes, durimi mund të mbarojë. Fatmirësisht nuk ju mungon kurrë vetëkontrolli dhe nuk ju pëlqejnë polemikat, për më tepër i urreni thashethemet, me pak fjalë, do të viheni në provë dhe do t’ju mungojë qetësia.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën kritikat në përgjithësi nuk mungojnë, por kjo është koha për t’i pastruar ato. Qershori vjen ishin shkatërrues, trazirat janë të lidhura edhe me akuzat që duhet t’i kthehen dërguesit, vëmendje për çështjet ligjore në pritje.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën ata që presin një telefonatë ose duhet të thonë po ose jo për një projekt do të kenë më shumë qartësi. Ndjehet pak e lodhshme, por nuk është shumë. Tani i kemi sërish idetë e qarta, dashuria mund të bëhet sërish protagoniste në pjesën e dytë të qershorit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën një nga thëniet tuaja mund të keqkuptohet, njerëzit që ju besoni nuk do të bëhen të pabesueshëm. Ju e doni rrezikun, por nuk është momenti, gjithçka që thoni mund t’ju kthehet kundër. Do ta gjeni veten përballë njerëzve që mezi prisnin t’ju sulmonin, përpiquni t’i bëni gjërat të rrëshqasin mbi ju.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ju i urreni njerëzit llafazan, ju pëlqejnë fjalimet e qarta dhe koncize. Këto ditë do të dëshironit t’i hidhni sytë dikujt që ju ka lënduar, mund ta bëni, por kini parasysh që ata që kanë lindur rreth e qark nuk vdesin katror. Ju rrezikoni të humbni kohë dhe ndoshta ta vendosni veten në një pozicion polemikash të padobishme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën Hëna është e kundërt dhe sjell lodhje, megjithatë kjo gjendje nuk do të bllokojë nismat e mëdha të periudhës. Të martën është i bindur se shumë prej jush, pas një momenti paqëndrueshmërie dhe plogështie, tashmë po gjeni dëshirën për t’u përfshirë sërish.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën prisni që të rrjedhë pak ujë nën urë, pasi ka konfuzion. Për më tepër, mes të mërkurës dhe të enjtes ka nga ata që do të ndihen të akuzuar për gjëra që nuk i kanë bërë ose do të duan të qëndrojnë më vete. Mos e kujtoni të kaluarën, përpiquni të shkarkoni provokimet në nivel familjar dhe miqsh, ka të ngjarë që marrëdhëniet të rishikohen ose nga fati dikush të jetë larguar.