Në Kinema Republika në Shkodër, ka çelur siparin në eidcionin e tretë të tij, “Idromeno Independent Film Festival”. Një festival i cili vjen në këtë edicion me një sërë risishë por edhe me pjesëmarrjen e autorëve nga jashtë vendit të cilët janë bërë pjesë e festës së filmit në Shkodër. Për organizatoren e këtij festivali Sonela Pirani, ky vit vjen ndryshe, më i plotësuar se vitet e kaluara dhe me plot supriza.

Festivali i filmit “Idromeno” ka ardhur duke u rritur nga viti në vit….

Nga data 5 tetor deri në 11 tetor, të gjithë të apasionuarit mbas filmave do të kenë mundësi të ndjekin ne Kinema Republika, zhanre të ndryshme të filmave pjesë e këtij festivali, i cili ka mbledhur rreth vetes autor vendas, nga rajoni dhe Europa.