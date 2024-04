Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm Caroline Ziadeh, në fjalimin e saj të fundit në Këshillin e Sigurimit ka shprehur pakënaqësinë për ngecjen e dialogut Kosovë-Serbi. Ziadeh ka thënë se janë bërë shumë përpjekje për të gjetur zgjidhje për shqetësimin e serbëve në katër komunat veriore të Kosovës.

“Së fundmi përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë thënë se nuk janë pjekur kushtet për të marrë pjesë në votime. Procesi dje ka shkuar mirë por për fat të keq shumë pak qytetarë kanë dalë në votime dhe kjo do ta vazhdojë problemin”.

Ajo tha se UNMIK-u do të ndihmojë në gjetjen e një zgjidhjeje për problemin. Ziadeh thotë se zbatimi i marrëveshjeve të arritur mes palëve deri më tani do të kishin adresuar shumicën e problemeve që janë ende aktive. Ajo ka thënë se Rregullorja e BQK-së për dinarin ka ndikuar te disa kategori të njëshme. “Palët janë takuar disa herë dhe ne mbetemi me shpresë që një zgjidhje do të gjendet”. Shefja e UNMIK-ut poashtu ka thënë se Kosova duhet te themelojë Asociacionin e komunave me shumicë serbe. “Kjo do të krijonte mirëbesimin mes komuniteteve në Kosovës dhe do të evitoheshin krizat. Palët të jenë të përgjegjshme dhe të gjejnë kompromiset praktike”, deklaroi Ziadeh. Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm ka ripërsëritur se tensionet e shtatorit të vitit të kaluar në Banjskë duhet të adresohen dhe përgjegjësit duhet të dalin para përgjegjësisë.