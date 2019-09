Me përkrahjen e Republikës Federale të Gjermanisë, përmes Bashkëpunimit Ndërkombëtar Gjerman-GIZ, në Prishtinë do të arrijë një delegacion i kompanive gjermane, të cilat do të zhvillojnë takime biznes me biznes(B2B)me kompani të përzgjedhura metalpërpunuese të Kosovës, anëtarë të Kllasterit të Industrisë së Metalit dhe Energjisë së Ripërtëritshme të Kosovës (KIMERK) e të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK).

Në prag të Macedonia Manufacturing Expo 2019, që do të mbahet më 25. dhe 26. shtator në Shkup, të hënën në Prishtinë do të zhvillohen mbi 90 takime biznes me biznes (B2B) ndërmjet kompanive blerëse gjermane dhe kompanive metalpërpunuese kosovare. Për herë të parë, do të zhvillohen takime B2B në sektorin e metalit, ndërmjet kompanive gjermane dhe atyre kosovare.

Delegacioni i kompanive gjermane udhëhiqet nga Anke Koch, International Project Manager nga Asociacioni për Menaxhim të Zinxhirit të Furnizimit, Prokurimit dhe Logjistikës (BME), me të cilin OEGJK ka filluar të bashkëpunojë që nga viti 2017. Delegacioni i BME, të martën (24.9.) do të vizitoi kompanitë kosovare, që janë pjesëmarrëse në takimet B2B.

Përveç këtij delegacioni, përmes OEGJK-së, në vizitë te kompanitë metalpërpunuese kosovare do të vijë edhe shefi i prokurimit të njërës prej kompanive më të vjetra që prodhojnë pjesë të automjeteve, profileve të aluminit dhe pjesëve rezervë për makinat bujqësore.

Kjo javë nuk mbaron me kaq. Më 25. dhe 26.9. në Shkup do të mbahet panairi rajonal, Macedonia Manufacturing Expo 2019. Në këtë panair do të marrin pjesë 12 kompani nga Kosova, nën koordinim të OEGJK, e në bashkëpunim të ngushtë me KIMERK-un dhe përkrahje të GIZ, KIESA dhe Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë.

Në MME 2019 kanë konfirmuar pjesëmarrjen mbi 35 kompani blerëse nga Evropa dhe 70 furnizues vendor që prodhojnë produkte siç janë pjesët metalike për makina, pjesët rezervë, fletët metalike, pjesët hidraulike, tanqet dhe rezervaret, produktet e gomës, plastikës dhe qelqit.

Këtë aktivitet OEGJK e zhvillon në bashkëpunim me AHK Nordmazedonien dhe Shoqatën e Metaleve MAMEI. Vitin e kaluar në këtë Konferencë janë zhvilluar 395 takime B2B mes 30 kompanive ndërkombëtare dhe investitorëve të huaj dhe 61 kompanive lokale.

Kompanitë kosoavare do të kenë mundësi të shumta për takime B2B dhe rrjetëzim, gjatë gjithë javës