Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën ju pret një javë veçanërisht e gjallë dhe e mbushur me energji, e cila do t’ju shohë të përballeni me entuziazëm mundësi të ndryshme të reja. Nga ana e punës, do të ketë mundësi për rritje, por ruajtja e fokusit do të jetë thelbësore.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën ju pret një periudhë reflektimi dhe planifikimi. Për sa i përket punës, do të jetë thelbësore të mos veproni me impuls dhe e qetë. Një hap në një kohë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ne po fillojmë një javë në fillim të vitit të karakterizuar nga komunikim i rrjedhshëm dhe konstruktiv. Të hënën do të jetë një moment i favorshëm për të nisur bashkëpunime ose për të zhvilluar projekte të reja, duke shfrytëzuar maksimalisht frymën tuaj dinamike.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën krijimtaria do të jetë protagonisti absolut gjatë orëve në vijim. Yjet ju ftojnë të guxoni dhe të përktheni idetë tuaja novatore në realitet. Lërini ndjenjat tuaja të shfaqen pa frikë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën ju pret një periudhë veçanërisht vendimtare, e shënuar nga vendime të rëndësishme. Të hënën vendosmëria juaj do të shpërblehet me rezultate konkrete dhe domethënëse.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën qasja juaj praktike do t’ju lejojë të përballoni me sukses çdo sfidë që ju del përpara. Në dashuri, gjestet e vogla dhe momentet e ndarjes së përditshme do ta bëjnë marrëdhënien solide dhe shpërblyese.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën gjatë orëve të ardhshme do të orientoheni drejt rivendosjes së harmonisë në marrëdhënie, qoftë personale apo profesionale. Për sa i përket punës, përpiquni të shmangni konfliktet. Çelësi do të jetë dialogu i hapur dhe i sinqertë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën aftësitë dhe përkushtimi juaj do të njihen gjatë orëve në vijim, duke hapur rrugën për mundësi të reja pune.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën koha e zgjerimit dhe perspektivave të reja. Yjet favorizojnë nismat personale dhe realizimin e projekteve ambicioze. Kjo do të jetë koha ideale për të shprehur ndjenjat tuaja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën vendosmëri dhe përkushtim gjatë orëve të ardhshme. Për sa i përket punës, do të jetë koha për të vënë në jetë planet tuaja me besim dhe siguri. Kushtojini më shumë kohë të dashurit tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën do të përjetoni një javë plot stimuj krijues. Lëreni veten të udhëhiqeni nga idetë tuaja novatore, ato mund t’ju çojnë në rezultate befasuese. Kushtojini vëmendje partnerit tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën intuita do të jetë aleati juaj më i mirë. Merrni vendime me qetësi, duke lënë instinktet tuaja t’ju udhëheqin drejt zgjedhjeve më të favorshme. Empatia juaj do të jetë vendimtare për ndërtimin ose forcimin e një lidhjeje të thellë dhe të qëndrueshme.