Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën nëse ju duhet të zhvilloni një projekt, do të duhet të punoni pak më shumë edhe sepse Marsi në opozitë mund të vendosë një fole në rrotat tuaja. Marsi i favorshëm nga dita e katërt do të ndryshojë pamjen astrologjike në favorin tuaj, por këtë ditë e kundërta Hëna mund të sjellë ende disa probleme fizike.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën Mërkuri përballë ju ka shkaktuar shumë dhimbje koke, por tani gjërat mund të ndryshojnë rrënjësisht. Për ju, aspekti ekonomik dhe ai i punës janë prioritete, por shpesh, pikërisht për këtë arsye, ju e lini mënjanë dashurinë dhe e vendosni atë në një rol dytësor, duke bërë një gabim të rëndë. Sidomos me njerëzit e Gaforres, Virgjëreshës apo Peshores, mund të lindin mirëkuptime të shkëlqyera.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën nëse kohët e fundit ka pasur disa komplikime, ndoshta do të ishte koha të vishni një fytyrë të mirë për të mos shpërthyer. Aspekti sentimental gjithashtu paraqet probleme sepse ka konflikte të lidhura me të kaluarën ose për shkak të një ndarjeje të dhimbshme ose për shkak të një marrëdhënieje që nuk ngrihet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën do të keni një Hënë të bukur ndërsa e diela do të jetë shumë aktive. Megjithatë, ju shpesh tentoni të mbyteni në kujtime dhe të kaluar, duke e lejuar veten të ndikoheni nga episodet që kanë ndodhur vitet e fundit që duhet t’i lini pas. Do të ishte më mirë ta shikonim të ardhmen me sy të rinj dhe me shpresa të reja, duke e ditur mirë se viti 2025 do të jetë një vit themelor për ata që duhet të martohen ose të hedhin hapa të rëndësishëm në dashuri.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën mund të ketë disa vonesa të vogla gjatë ditës, veçanërisht nëse jeni duke realizuar një projekt të rëndësishëm. Megjithatë, Hëna e shtrembër nuk do të mjaftojë për të ndaluar vendosmërinë tuaj të madhe dhe dëshirën tuaj për hakmarrje. Një mosmarrëveshje e vogël për çështje të pazgjidhura mund t’ju bëjë të humbni durimin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën disa ditë mjaft konfuze po vijnë, por vetëm sepse ju duhet të përfundoni një mozaik për të cilin keni të gjitha pjesët në dispozicion. Sigurisht që i keni aftësitë, por thjesht do t’ju duhet të përqendroheni për të kuptuar se cilën rrugë duhet të ndiqni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në dashuri duhet të përpiqeni të lini mënjanë pengesat e së shkuarës duke u përpjekur t’i përjetoni marrëdhëniet në një mënyrë më të thjeshtë dhe më spontane. Ata që kohët e fundit janë izoluar tani mendojnë se është koha e duhur për t’u rikthyer. Edhe ata që janë sëmurë kohët e fundit do të ndihen më mirë tani.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën ju është dashur të përballeni me shumë shpenzime së fundmi. Ju vini nga një periudhë veçanërisht komplekse edhe nga pikëpamja fizike për shkak të disa punëve që duhen bërë në shtëpi dhe më gjerë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën disa yje shumë premtues po vijnë më në fund për shenjën e Shigjetarit edhe nëse mund të lindin keqkuptime në punë ndoshta për shkak të ndonjë gjykimi joadekuat ndaj jush. Jupiteri përballë mund t’ju bëjë të mendoni se dikush është i zemëruar me ju ose kënaqet duke ju vënë në vështirësi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën 48 orët e fundit kanë qenë mjaft të ndërlikuara për ju për shkak të disa kundërshtimeve në nivel astrologjik. Tani ju keni të drejtën për një relaksim të mirë. Hëna në sekstil do të favorizojë këtë fazë relaksi dhe nuk duhet harruar që Marsi nuk do të jetë më kundër. Është e vërtetë që kohët e fundit ju është dashur të përballeni me pengesat që disa ju kanë krijuar qëllimisht, por kapaciteti juaj për elasticitet ka arritur ende të mbizotërojë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën së fundmi ka pasur disa polemika dhe tensione që ju kanë shkaktuar disa dhimbje koke. Edhe nga pikëpamja fizike ju është dashur të përballeni me disa probleme. Dita e shtunë fillon me perspektiva të mira, veçanërisht nëse arrini të shmangni ata njerëz që në mënyrë famëkeqe ju bëjnë nervoz. Mëngjesi do jetë padyshim më interesant se pjesa e dytë e ditës.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën do të jetë më mirë të fokusoheni mbi të gjitha në pjesën e dytë e cila do të jetë shumë më relaksuese sesa në mëngjes. Gjithçka që do të nisë nga e shtunja do të jetë interesante, veçanërisht nëse flasim për projekte afatgjata që kanë të bëjnë me paratë dhe punën, edhe nëse do t’ju duhet të përballeni ende me disa pengesa që Jupiteri në opozitë do t’ju vendosë përpara.