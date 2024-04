Gripi i shpendëve është zbuluar në ‘përqendrime shumë të larta’ në qumësht, njoftuan zyrtarët shëndetësorë. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha të premten se gripi i shpendëve, i njohur gjithashtu si H5N1, është gjetur në qumështin e papërpunuar, i cili është qumësht që nuk kalon nëpër proceset standarde të pasterizimit për ta pastruar atë nga bakteret. Zyrtarët thanë se qumështi i pasterizuar, i cili është standard në shitësit kryesorë, është ende i sigurt.

Gripi i shpendëve është rritur te lopët dhe pulat në të gjithë SHBA-në, me kafshë të prekur në 29 ferma në tetë shtete, sipas CDC. Javën e kaluar, Dr Darin Detwiler, ish-këshilltar për sigurinë ushqimore të FDA dhe USDA, tha për DailyMail se amerikanët duhet të shmangin mishin e papërpunuar dhe vezët e lëngshme ndërkohë që shpërthimi në bagëti ishte në vazhdim, pasi produktet shtazore të gatuara në mënyrë jo të duhur kanë më shumë gjasa të bartin viruse dhe baktere. Gripi i shpendëve A(H5N1) u shfaq për herë të parë në vitin 1996, por që nga viti 2020, numri i shpërthimeve te zogjtë është rritur në mënyrë eksponenciale, së bashku me një rritje të numrit të gjitarëve të infektuar.

Ky lloj ka çuar në vdekjen e dhjetëra miliona shpendëve, me zogj të egër dhe gjitarë tokësorë dhe detarë të infektuar gjithashtu. Lopët dhe dhitë iu bashkuan listës muajin e kaluar, një zhvillim befasues për ekspertët, sepse ato nuk mendohej se ishin të ndjeshme ndaj këtij lloji të gripit. Në fillim të këtij muaji, një punonjës i fermës së qumështit në Teksas u bë amerikani i dytë që u infektua me gripin e shpendëve. CDC thekson se pacienti kishte një infeksion ‘të butë’ me vetëm një simptomë, inflamacion të syrit dhe ka raportuar se është i izoluar dhe ‘duke u shëruar mirë’. Ata po trajtohen gjithashtu me ilaçin oseltamivir, ose Tamiflu dhe nuk mendohet se ia kanë transmetuar virusin dikujt tjetër. Dr Wenqing Zhang, kreu i programit global të gripit të OBSH-së, tha: “Rasti në Teksas është rasti i parë i një njeriu të infektuar nga gripi i shpendëve nga një lopë”.