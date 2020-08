Si pasojë e shpërthimit masiv në kryeqytetin e Libanit në Bejrut, deri më tani janë shpallur 50 të vdekur dhe mbi 4000 mijë të plagosur. Një bilanc ky shumë i rëndë.

Banorët e kryeqytetit janë përballur me momente tmerri, frike dhe ankthi. Nëpër rrugë shikon njerëz të gjakosur. Të tjerë të frikësuar për të afërmit e tyre.

Një video e postuar në “Tëitter” shihet një baba me fëmijën e tij në shtëpi dhe gjatë shpërthimit të madh, babi i trembur nuk dinte se çfarë të bënte apo si ta mbronte fëmijën e tij.

Duke u vërtitur nëpër shtëpi, ai e fut nën tavolinë dhe trupin e tij e kthen si mburojë për të. Për më shumë ndiqni videon:

Footage during the Beirut explosion from inside a civilian's house of a dad in shock trying to protect his 6 years old child. #BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/GZtK8NTFLX

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020