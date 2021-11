Papa Françesku do të udhëtojë në Greqi dhe në shtetin ishullor të Mesdheut lindor të Qipros në një udhëtim pesë-ditor muajin e ardhshëm, konfirmoi Vatikani të premten.

Papa do të vizitojë Larnakën, Qipro, nga 2-4 dhjetor, përpara se të udhëtojë në Greqi, me ndalesa në Athinë dhe në ishullin Lesvos, nga 4-6 dhjetor. Vatikani nuk dha detaje të mëtejshme të udhëtimit.

Papa do të zhvillojë bisedime me presidentin qipriot Nicos Anastasiades. Françesku do të jetë papa i dytë katolik që udhëton ndonjëherë në vendin ishullor të Mesdheut lindor.

Françesku udhëtoi më parë në Lesbos në vitin 2016 për të nxjerrë në pah gjendjen e refugjatëve. Ai solli me vete 12 muslimanë sirianë në Itali me aeroplanin e tij çarter pas një vizite emocionale. Ishulli grek, vetëm pak milje larg brigjeve turke, ka pritur qindra mijëra njerëz të dëshpëruar që ikin nga lufta dhe varfëria.