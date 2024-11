Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten dashuria do të jetë e shijshme dhe pikante, do ta mbyllni muajin me një ndjenjë të ëmbël. Zemra juaj do një përqafim të butë dhe sensual, më pasionant se kurrë. Për sa i përket punës, mos filloni të veproni në kundërshtim tani…

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten yjet sugjerojnë njëfarë qetësie… nëse është e mundur. Marrëdhëniet e dashurisë mund të ndikohen në ditë të caktuara nga agjitacioni i tepruar. Sa i përket punës, lëvizni dhe mbani mend se yjet duan që ju të jeni energjikë, aktivë dhe shumë të sigurt për veten tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten kushdo që mashtroi tani i është kthyer këshillave më të buta. Jeni në formë të mirë dhe mund të kërkoni një dashuri të re ose të provoni rrugë të vjetra… Duhet të kujtojmë gjithashtu kalimin e Venusit, i cili shoqërohet me kundërshtimin e Mërkurit, përfaqëson aftësinë për të eliminuar disa dyshime të lidhura me të kaluarën. Për sa i përket punës, yjet na lejojnë të mendojmë për një përparim të rëndësishëm që do të bëhet nga muaji i ardhshëm.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ju duhet të jenë më të pranishëm në jetën e fëmijëve të tyre. Mund të ketë keqkuptime, duhet të dëgjoni me kujdes nëse fëmijët tuaj kërkojnë ndihmë. Për sa i përket punës, absolutisht nuk duhet të mendoni se gjërat nuk po funksionojnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Venusi është i favorshëm. Planeti i dashurisë do të ketë efekte të jashtëzakonshme në humorin tuaj dhe në fillim të javës kur kombinohet mirë me Hënën. Për sa i përket punës, nëse ju pëlqen të rrezikoni, atëherë nuk keni pse të ankoheni nëse diçka nuk shkon siç duhet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten dashuritë që kanë nevojë për rregullim dhe sqarim rrezikojnë të bëhen të paqeverisshme, në ditë të caktuara mund të vini në dyshim gjithçka. Për sa i përket punës, ky qiell sjell një sezon ndryshimesh nëse jetoni në një situatë të pavarur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten mund të jeni duke menduar tani për një njohje të shkëlqyer, mund të përjetoni emocione të sinqerta, do të jetë dita më interesante. Të gjitha historitë që nuk kanë arsye të ekzistojnë mund të ndalen më lehtë. Për sa i përket punës, puna kërkimore dhe përgatitore duket më e favorizuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten nëse jeni vetëm, atraksionet mund të lindin papritur, është një periudhë rikuperimi i madh. Në këtë moment pjellor, por kreativ, nuk do të ishte keq ta trajtonit veten me një situatë me kohë të pjesshme. Për sa i përket punës, disa marrëdhënie profesionale mund të përfundojnë duke u transformuar, gjë që nuk është gjë e keqe, duke qenë se ju ndjeni nevojën për të ndryshuar.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten qiell i madh me Merkurin e favorshëm, Venusin, Marsin, planetë që do të kenë mundësinë të sjellin konfirmim. Nëse të pëlqen dikush, mos u përmba. Për sa i përket punës, nëse jeni një profesionist i pavarur, tashmë duhet të hapni biznesin tuaj në mënyrë që të zgjeroni rrethin tuaj të njohjeve.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten yjet sigurojnë forcë, planetët në aspekt të mirë rinovojnë flakën e dashurisë veçanërisht nëse jeni të zënë në ditë si ato në të cilat hëna do të jetë në shenjën tuaj. Për sa i përket punës, gjërat që ju interesojnë do të ishte më mirë të mbyllni deri në fund të këtij muaji.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten nuk është e lehtë të menaxhoni jetën tuaj emocionale, veçanërisht sepse jeni pak të shqetësuar nga çështjet profesionale. Për sa i përket punës, kjo nuk është java më e mirë për të zgjidhur shumë gjëra. Marsi në opozitë mund të sjellë edhe momente nervozizmi të fortë në sektorin e punës.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten këta janë yje që mund të sjellin disa fatkeqësi. Për sa i përket punës, ka diçka për të rishikuar në marrëdhënien e punës, ndoshta dëshironi të keni hapësira të reja ose diçka thjesht nuk ju shkon. E shtunë është dita më e mirë e javës që teston aftësinë tuaj për t’u përqendruar.