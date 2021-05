Melinda Gates, një filantropiste dhe aktiviste për fuqizimin e grave, mund të jetë gati të bëhet gruaja e dytë më e pasur në botë, me një pasuri të vlerësuar në 73 miliardë dollarë.

Në peticionin e saj të divorcit të paraqitur të hënën në Gjykatën Supreme të King County në Seattle, Washington, Melinda Gates deklaroi se martesa e saj me bashkëthemeluesin multi-miliarder të Microsoft, Bill Gates, një nga burrat më të pasur në planet, ishte “thyer në mënyrë të pakthyeshme” dhe i bëri thirrje gjykatës për të ndarë pasurinë e kombinuar të 146 miliardë dollarëve të çiftit, shkruan The Guardian.

Ndarja 50-50 ka të ngjarë sepse paraqitja e kërkesës për divorc zbulon gjithashtu se çifti – i cili u martua në vitin 1994 nuk nënshkroi një kontratë para-martesore, dhe sipas ligjit të shtetit të Uashingtonit çiftet që divorcohen duhet të ndajnë pasuritë e tyre në mënyrë të barabartë.

Nëse kjo shkon përpara, Melinda French Gates – e cila kohët e fundit ka futur mbiemrin e saj të vajzërisë French në profilet e saj në rrjetet sociale – do të renditet si gruaja e dytë më e pasur në botë pas Françoise Bettencourt Meyers, pronares 67-vjeçare të “L’Oreal”, pasuria e trashëguar e së cilës tani vlen rreth 83 miliardë dollarë.

Sipas indeksit të miliarderëve ‘Bloomberg’, Bill Gates aktualisht renditet si personi i katërt më i pasur në botë, me pasurinë në total rreth 146 miliardë dollarë. Sidoqoftë, ai do të ishte shumë më i pasur – dhe ndoshta akoma personi më i pasur në botë – nëse ai nuk do të kishte në pronësi të përbashkët 40 miliardë dollarë nga organizata bamirëse e çiftit, ‘Bill and Melinda Gates Foundation’.

Shkurorëzimi gjithashtu vë në pikëpyetje të ardhmen e përpjekjeve filantropike të çifteve përmes fondacionit, i cili gjithashtu tërheq para nga donatorë të tjerë, duke filluar nga miliarderi tjetër Warren Buffett e deri te Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Ndërsa çifti kanë thënë se do të mbeten bashkëkryesues të fondacionit, disa ekspertë sugjerojnë që çifti i divorcuar mund të ketë pikëpamje të ndryshme dhe të mbajtura fort rreth drejtimit të ardhshëm të organizatës bamirëse.

Është një fondacion i gjerë, duke punësuar 1,600 veta staf me qendër në Seattle, i cili ka dhënë 50 miliardë dollarë për projekte në 135 vende që kur u themelua në vitin 2000 dhe ende ka asete me vlerë 43 miliardë dollarë.

Ai përqendrohet në projekte për të përmirësuar kujdesin shëndetësor global, arsimin dhe barazinë gjinore me ambicie të mëdha – ofertat për të çrrënjosur plotësisht disa sëmundje, të tilla si poliomeliti.

Gjithashtu siguron mbështetje në rast të katastrofave natyrore. Vitin e kaluar, fondacioni siguroi 1.8 miliard dollarë për furnizime mjekësore emergjente të coronavirusit, PPE dhe vaksinat. Një tjetër dy miliardë dollarë është caktuar për të provuar dhe zhdukur malarjen brenda një brezi dhe 1.6 miliard dollarë për të ndihmuar studentët me ngjyrë në ShBA.

Rob Reich, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Stanfordit, tha: “Meqenëse fondacioni Gates është një themel i familjes dhe çifti Gates po prishin familjen e tyre, divorci mund të ketë pasoja të mëdha për fondacionin dhe për punën e tij në të gjithë globin”.

Pasuria marramendëse personale e çiftit përfshin shtëpinë e tyre kryesore me pamje nga Liqeni Uashington e cila vlerësohet se vlen rreth 130 milionë dollarë dhe një varg shtëpish pushimi të tilla si një shtëpi plazhi 43 milionë dollarëshe pranë oqeanit në San Diego, një fermë prej 59 milionë dollarësh në Florida dhe një 492 milionë dollarëshe në Wyoming.

Ndarja e çiftit Gates vjen menjëherë pasi Jeff Bezos, shefi i kompanisë Amazon dhe personi më i pasur në botë, u nda nga gruaja e tij pas 25 vjetësh, MacKenzie Scott. Divorci i tyre i vitit 2019 – gjithashtu në shtetin e Uashingtonit – e ktheu Scott në gruan e katërt më të pasur në botë, me një pasuri prej 38 miliardë dollarësh.

Pasuria e saj, e mbajtur kryesisht në aksione të kompanisë Amazon, që atëherë është rritur në 60 miliardë dollarë ndërsa çmimi i aksioneve të Amazon është rritur dhe ajo po dhuron miliarda para në mënyrë filantropike – gjashtë miliardë dollarë vetëm në vitin 2020.

French Gates dhe Scott bashkëpunuan vitin e kaluar për të nisur një projekt prej 30 milionë dollarësh të quajtur “Equality Can’t Wait Challenge”, për të zgjeruar ndikimin e grave në SHBA.

Melinda, e cila është përshkruar nga revista Forbes si “gruaja më e fuqishme” në filantropi, ka themeluar gjithashtu ‘Pivotal Ventures’, një firmë investimesh dhe inkubacioni të përqendruara në gratë, familjen dhe përparimin shoqëror.

Në vitin 2019 ajo botoi një libër, “The Moment of Lift”, në lidhje me rëndësinë e fuqizimit të grave. Duke folur për burrin e saj në libër, ajo tha: “Ai duhet të mësonte si të ishte i barabartë, dhe unë duhet të mësoja se si të rritesha dhe të isha e barabartë”.

Në një intervistë për promovimin e librit, ajo tha: “Unë dhe Bill jemi partnerë të barabartë. Burrat dhe gratë duhet të jenë të barabartë në punë”.

Çifti ka tre fëmijë: Jennifer, 25 vjeçe; Rory, 21 vjeç; dhe Phoebe, 18 vjeçe.

Fondacioni Gates tha se çifti do të mbetej si bashkëkryesues dhe kujdestarë të organizatës, e cila ka qenë një forcë lëvizëse në përmirësimin e kujdesit shëndetësor, arsimit të viteve të para dhe inkurajimit të vaksinimit në të gjithë botën. “Ata do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të formuar dhe miratuar strategjitë e fondacionit, për të mbrojtur çështjet e fondacionit dhe për të vendosur drejtimin e përgjithshëm të organizatës”, tha fondacioni në një deklaratë.