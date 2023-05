Nuk ka forcë që do ta ndale përmbysjen e këtij pushteti me 14-maj.Kështu u shprej kandidati i kualicionit “Bashkë Fitojmë” per Bashkinë Lezhë, Pashk Gjoni gjatë një takimi elektoral me banoret e Zejmenit sipas të cilit pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve, vota e lirë do të triumfojë.

Teksa mori mbështetje masive nga banoret e Zejmenit, kandidati i opozitës për Bashkinë Lezhë Pashk Gjoni u shpreh i bindur tek vendosmeria e qytetareve për ndryshim në zgjedhjet vendore të 14-majit.