Fundjava do të jetë me të njëjtat rregulla si e kaluara me pensionistët dhe prindërit me fëmijë deri në 14-vjeç me më shumë liridalje. Sot dhe nesër pensionistët lejohen të dalin lirisht deri në orën 10.00.

Të gjithë të tjerët në shtëpi brenda kësaj fashe orare. Prindërit me fëmijët deri në 14 vjeç do të lejohen të dalin lirisht nga ora 11.00 deri në orën 17.30, pra në momentin që pensionistët të jenë rikthyer në shtëpi.

Sot do të qëndrojnë hapur vetëm ushqimoret dhe farmacitë deri në orën 17.30. Të dielën të gjitha mbyllur. Sot dhe nesër do të ndalohet kategorikisht qarkullimi i automjeteve private.

Kryeministri Edi Rama theksoi dje se nëse gjithçka do të vijojë me këtë ritëm dhe nëse nuk do të kemi surpriza negative nga kurba e infeksionit, atëherë kjo do të jetë fundjava e fundit me ndalim daljeje për vajzat e djemtë mbi 14 vjeç.

Por çfarë ndodh nga e hëna? Duke filluar nga data 11 maj me përjashtim të 6 bashkive, Tiranë, Durrës, Shkodër, Kurbin, Krujë dhe Fier, e gjitha pjesa tjetër e vendit do të jetë e gjelbër.

Në 6 bashkitë që do të bëjnë përjashtim do të vijojë i njëjti regjim oraresh dhe rregullash të qarkullimit si deri tani, ndërsa këto zona do të blindohen me postblloqe dhe nuk do të lejohet hyrje-dalja e automjeteve të paautorizuara nga zona e gjelbër te e kuqja dhe e kundërta.

Pjesa tjetër e vendit, që do të jetë e gjelbër do të ketë mundësinë e lëvizjes ndërqytetase me automjet privat me një regjim orar që do të shtrihet deri në orën 21.00, pra që zgjatet nga 17:30 që ishte deri tani.

Për zonën e gjelbër, në fuqi do të mbeten vetëm rregullat që ndalojnë grumbullimin e më shumë se pesë personave, aktivitetet kulturore e sportive të çdo lloji, transportin publik si edhe njësitë ekonomike ende të mbyllura.

Gjithashtu nga dita e hënë data 11 Maj, hapen parukeritë, berberët, klinika dentare dhe qendrat tregtare! Ndërsa nga 18 majit hapen baret, restorantet, lejohen stërvitjet individuale, galeritë e arteve dhe sitet arkeologjike sipas protokolleve të miratuara. Të riatdhesuarit do të karantinoren në banesën e tyre nga 11 maji e në vazhdim.