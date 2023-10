Neptun, rrejti më i madh i elektroshtëpiakeve në vend ka ofruar super oferta për klientët e saj. Deri në 66% zbritje do të ketë në showroom-in në Shkodër, por jo vetëm kaq. Klientët mund të gjejnë oferta edhe deri në 50% për produktin e dytë që blejnë në dyqan.Menaxherja Elibjonda Ukcamaj jep detaje të tjera lidhur me ofertat në këto 5 ditë.

Një avantazh për klientët e Neptun është se ofrohen markat më të mira për paisjet elektroshtëpiake dhe jo vetëm, ndëra ofrohet edhe garanci ekstra.

Ofertat nisin nga kjo e premte, 27 tetor dhe përfundojnë në datën 31 ndaj të gjithë qytetarët jane të ftuar të vizitojnë nga afër dyqanin për tu njohur më mirë me çdo produkt që në këto 5 ditë ofrohet me zbritje. Këtë vit Neptun feston 30 vjetorin dhe pervec cmimeve shume te mira dhe te leverdisshme per cdo blerje duke filluar nga 1000 leke, te gjithe mund te marrin pjese ne shorte per te fituar dhurata te medha cdo muaj dhe cmimin final qe eshte nje apartament ne Univers City.