Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Për beqarët, mundësitë për takime të reja janë të pranishme, sidomos në mjedise sociale, mos hezitoni të tregoni më shumë besim në vetvete. Nëse jeni në një lidhje, dita është e përshtatshme për të biseduar për planet e përbashkëta dhe për të forcuar marrëdhënien. Në punë, aftësitë tuaja për të ndërmarrë veprime të shpejta dhe të sakta do të vlerësohen, është koha të tregoni iniciativë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Beqarët mund të ndiejnë nevojën për introspeksion dhe për të kuptuar se çfarë duan vërtet nga një marrëdhënie, merrni kohën tuaj. Për çiftet, kjo është një ditë për të ndërtuar komunikim të thellë dhe për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje. Në punë, projekte të rëndësishme mund të përfundojnë me sukses, por kini kujdes ndaj vendimeve të nxituara.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Një energji pozitive përfshin jetën sentimentale të beqarëve, me mundësi për të njohur njerëz interesantë në rrethana të papritura. Ata në çift mund të shijojnë momente plot pasion dhe gëzim. Në punë, idetë tuaja krijuese do të sjellin vlerësime, një ditë perfekte për të nisur projekte të reja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Për beqarët, kjo ditë mund të sjellë një takim të papritur, duke nxitur një fillim të ri romantik. Nëse jeni në një lidhje, përqendrohuni te forca e bashkëpunimit dhe mbështetja e ndërsjellë. Në punë, sfidat e reja do të kërkojnë përkushtim dhe guxim, mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse keni nevojë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Për beqarët, kjo është një ditë plot mundësi romantike, mbani sytë hapur për takime interesante. Çiftet do të ndihen më afër dhe do të përjetojnë momente të forta emocionale. Në punë, aftësitë tuaja për të drejtuar dhe për të marrë vendime do të jenë shumë të vlerësuara, përqendrohuni në projektet më të rëndësishme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Beqarët mund të ndihen të rezervuar, por dita është e favorshme për të ndërtuar lidhje të reja duke qëndruar të hapur ndaj komunikimit. Në marrëdhëniet ekzistuese, dialogu dhe mirëkuptimi janë thelbësore. Në punë, organizimi juaj do të jetë kyç për përfundimin e detyrave të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Për beqarët, dita është e ngarkuar me mundësi për të njohur dikë që mund të sjellë një ndjesi të re harmonie dhe mirëkuptimi. Ata në një marrëdhënie mund të përballen me momente të vogla tensioni, por komunikimi i hapur do të ndihmojë për të kapërcyer çdo keqkuptim. Në punë, është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos ndërmerrni hapa të nxituar, disa sfida mund të kërkojnë durim dhe fleksibilitet

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Beqarët do të ndihen më të sigurt dhe më të hapur ndaj eksperiencave të reja, me mundësi për të filluar një histori premtuese. Në marrëdhënie ekzistuese, dita është ideale për të ndarë momente intime dhe për të rritur afërsinë. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë në kulmin e tij, duke ju ndihmuar të arrini rezultate të dukshme, mbani një qasje praktike ndaj çdo problemi që lind​.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Për beqarët, një takim i papritur mund të ndezë një interes të ri romantik, veçanërisht në një mjedis të relaksuar. Çiftet mund të planifikojnë aktivitete të veçanta për të forcuar lidhjen dhe për të krijuar kujtime të bukura. Në punë, dita është e favorshme për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar detyra që kërkojnë përqendrim maksimal, bashkëpunimi me kolegët do të jetë vendimtar​.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj mundësive që ofrojnë lidhjet sociale, një person i veçantë mund të hyjë në jetën e tyre. Çiftet do të ndiejnë nevojën për të planifikuar të ardhmen dhe për të forcuar bazat e marrëdhënies së tyre. Në punë, energjia juaj do të jetë e përqendruar në përfundimin e detyrave të rëndësishme dhe ndërtimin e projekteve afatgjata​.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Për beqarët, kjo ditë ofron mundësi për të nisur një marrëdhënie që mund të transformojë jetën e tyre, mos hezitoni të dilni nga zona e rehatisë. Çiftet mund të ndjejnë një thellim të lidhjes dhe të planifikojnë aktivitete që pasurojnë marrëdhënien e tyre. Në punë, disa sfida mund të shfaqen, por aftësitë tuaja analitike do të jenë vendimtare për t’i zgjidhur ato.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Beqarët mund të takojnë dikë që ndan të njëjtat ideale dhe ëndrra, duke sjellë një ndjenjë të thellë lidhjeje. Në marrëdhënie, është koha për të diskutuar temat që kanë qenë të lëna pas dore dhe për të forcuar marrëdhënien. Në punë, kjo është një ditë për të përqafuar ndryshime dhe për të treguar elasticitet, suksesi vjen nga këmbëngulja dhe përkushtimi​.