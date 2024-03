Për herë të parë Shqipëria do përfaqësohet në finalen e kampionatit botëror të skive në disiplinën e Giant Slalom. Kjo falë Lara Colturit, e cila sot në provat e pistës Are të Suedisë regjistroi kohën e 19 më të mirë nga 23 vende që kualifikoheshin.

“Sot ishte një ditë shumë e vështirë, sidomos lëshimi i parë sepse era ishte shumë e fortë. Gjë që ndikoi te shikueshmëria, por megjithatë arrita të jap diçka pozitive dhe pastaj gjëja më e bukur është fakti që u kualifikova në finalen e kampionatit botëror. Jam shumë e lumtur, një tjetër hap dhe tani e gjithë vëmendja do jetë tek sllallomi i nesërm,”-u shpreh skiatorja Lara Colturi.

Te dielën Lara Colturi do provojë të kualifikojë Shqipërinë në finalen e një kampionatit botëror edhe në disiplinën e sllallom, që është zbritja e shpejtë në ski në një vend të pjerrët e me kthesa të njëpasnjëshme. Ndërkohë që finalet do zhvillohen fundjavën e ardhshme në pistën e Saalbach të Austrisë. Kjo është edhe gara e fundit e sezonit të skive, që zhvillon një cirkuit të ngjashëm me atë të Formula 1, me ndryshimin e vetëm se pas mbarimit të të gjitha garave në fund zhvillohet një tjetër, që emërohet si finalet e kampionatit botëror.