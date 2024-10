Në prag të edicionit të 9-të u mbajt sot në teatrin “Migjeni” konferenca e festivalit të këngës “’Lule Borë”. Një festival i cili tashmë është kthyer në një traditë në qytetin e Shkodrës. Teksa përgatitjet tashë janë drejt fundit, Dritan Mlika, drejtor organizativ I festivalit tregon se për dy netë me rradhë do të këndohen 15 këngë.

Festivalit nuk do ti mungojnë si çdo vit kënget me motive shkodrane, ndërsa do të ketë artistë pjesëmarrës edhe nga Kosova.

Festivali “Lule borë” do të mbahet për dy netë me rradhë në teatrin “Migjeni”, në datat 1 dhe 2 Nëntor në orën 19:00 nën moderimin e Suela Demiri.